秘鲁vs巴拉圭：根据sofascore的说法，中场球员Yoshimar Yotún是这场比赛中最好的球员 卡塔尔2022年预选赛在利马国家体育场举行。

方向盘 Yoshimar Yotún 打进了秘鲁战胜巴拉圭（2-0）的第二个进球，这使他有资格参加 2022 年卡塔尔世界杯复活赛。

sofascore门户网站认为 Yoshimar Yotún 是射箭比赛中最好的球员，他的传球准确率为81％，关键传球，进球机会和10场决斗中的7场获胜，以及其他记录，这使他的得分为7.7。

Yoshimar Yotún 在秘鲁的胜利中打了 69 分钟，要求改变，被奥拉西奥·卡尔卡特拉取代。

秘鲁重生：2022年卡塔尔预选赛2-0击败巴拉圭的最佳球员约希玛·约图恩的人数

秘鲁教练里卡多·加雷卡与佩德罗·加勒塞、卡洛斯·赞布拉诺、路易斯·阿德文库拉、亚历山大·卡伦斯、米格尔·特劳科、Yoshimar Yotún、克里斯蒂安·库埃瓦、雷纳托·塔皮亚、爱迪生·弗洛雷斯、塞尔吉奥·佩尼亚和詹卢卡·拉帕杜拉排队。

巴拉圭教练吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托选择了这个阵容：安东尼·席尔瓦、法比安·巴尔布埃纳、少年阿隆索、奥马尔·阿尔德雷特、罗伯特·罗哈斯、理查德·奥尔蒂斯、奥斯卡·罗梅罗、安德烈斯·库巴斯、理查德·桑切斯、胡利奥·恩西索和塞巴斯蒂安·费雷拉。

秘鲁国家队在双色的最后五场比赛中三胜，一平一败之后进入了与巴拉圭的比赛，这使他们能够进入预选赛的最后日期，并且选择权完好无损地进入季后赛区域。

秘鲁在利马（3-0）、访客委内瑞拉（1-2）和巴兰基亚（1-0）的哥伦比亚队连续三场胜利。然后，他在主场与厄瓜多尔保持平衡，上周四，3月24日在蒙得维的亚的Centenario体育场输给了乌拉圭，比赛结束时错过了进球。

积分榜第五名有资格参加世界杯 Repechage。确切地说，秘鲁国家队增加了24分，而哥伦比亚和智利则没有选择权。

秘鲁是南美联合会（Conmebol）的代表，南美联合会（Conmebol）将在明年6月的世界杯复活赛中面对亚洲联合会（AFC）预选赛。目前，阿拉伯联合酋长国和澳大利亚将在第四阶段确定亚洲预选赛的大陆配额以进行复活。

最后季后赛日期的结果

秘鲁 2-0 巴拉圭（利马国家体育场）

厄瓜多尔 1-1 阿根廷（瓜亚基尔纪念体育场）

玻利维亚 0-4 巴西（拉巴斯的埃尔南多·西莱斯体育场）

智利 0-2 乌拉圭（圣地亚哥的圣卡洛斯·德阿波金多体育场）

委内瑞拉 0-1 哥伦比亚（奥尔达斯港的 Cachamay 体育场）

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