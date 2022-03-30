秘鲁重生：伊基托斯的球迷骑着摩托车庆祝双色战胜巴拉圭

秘鲁以 2-0 击败巴拉圭，有资格在世界杯上获得配额的复活将于今年在卡塔尔举行。秘鲁球迷没有错过胜利的激动人心，他们走上了全国街头，以自己的方式庆祝国家队和球迷们欢乐的这一天。在伊基托斯，一群球迷骑着摩托车 —— 也称为摩托车 —— 出去参加秘鲁胜利的聚会。

他们中的一个肩膀上挂着秘鲁国旗，成群结队地穿过伊基托斯的主要广场，引起了路人的注意。用响亮的号角表示他对白红队的胜利感到高兴，他在上半场设法以进球确保了比赛Gianluca Lapadula 和 Yoshimar Yotún，以及中场球员的神奇表现克里斯蒂安·库瓦（Christian Cueva）创作了一件艺术品来协助 “Bambino” 实现第一个进球。

Canal N 发布的图像显示了该地区周围行驶的汽车聚集在一起并显示了沿着同一条路线行驶的顺序的那一刻，这似乎是有计划的，以防秘鲁成功击败瓜拉尼。

随着旗帜和号角，更多的摩托车出租车和摩托车加入了巡回演出，以继续聚会，这场聚会肯定会持续到第二天。尽管持续了几秒钟，但它的标志是，秘鲁足球在一个陷入持续危机的国家中如何成为欢乐和团结的代名词。

庆祝活动在该国不同地区继续进行，这个夜晚让我们想起了2017年秘鲁也获得了复活时发生的事情。同样，他们将不得不在世界杯上连续第二次烧掉最后一个墨盒。

秘鲁 VS.PARAGU

秘鲁在5分钟后开始得分。克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）在距离 “瓜拉尼” 球门约35米处接到了球，并在 “小鹿斑比” 的出色协助下测试了球的所有质量。接下来发生的事情使所有秘鲁人都兴奋不已。

詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）赢得了巴拉圭国家队最后一名男子的支持，他有些困难地为自己的右边进行了介绍，然后放了一个对球进行微妙的触摸以击败对手的弧线。球进来时有几毫秒的不确定性。

“双色” 将其优势提高到上半场的42′。这次访问没有被明确拒绝，“阿拉迪诺” 为爱迪生·弗洛雷斯（Edison Flores）演出了一部戏剧，爱迪生·弗洛雷斯（Edison Flores）抬起头，为球场的右侧树立了一个很好的中锋。

在这边，Yoshimar Yotún 出现了，他为赢得巴拉圭的进球做出了巨大的努力。守门员甚至碰过球，但他无法阻止球越过球门线。同样，太棒了。

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