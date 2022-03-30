秘鲁飞往卡塔尔 2022 Repechage：警方向球迷特别推荐

在足球队设法传递给足球队之后，全国所有地区都经历了一个聚会之夜reprechag e，以期在卡塔尔 2022 年世界杯。在家庭，广场，街道和社交网络中，秘鲁人表达了庆祝这一胜利的幸福和愿望，但是 秘鲁国家警察警告足球快感，他通过社交网络分享了一项重要建议。

“注意，酿酒商！如果您要庆祝我们国家队的胜利，那就负责任地去做”，该出版物的第一行中写道，并附有最后一天两名得分手的照片，Gianluca Lapadula 和Yosimar Yotun。他补充说：“我们还有 90 分钟的时间，” 他指的是我们必须在 6 月中旬与澳大利亚或阿拉伯联合酋长国进行的比赛，以最终确认秘鲁将进入世界锦标赛。

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“如果你喝酒，就不要开车。秘鲁阿里巴”，秘鲁国家警察在Twitter上发布的最新台词说。发出警告是为了提醒那些计划今晚庆祝的人适度地庆祝，以避免意外事故使他们无法享受足球队的下一场比赛，并随后在足球队的指导下连续第二次庆祝世界杯的资格。里卡多·加雷卡。

通往卡塔尔之路

2017年底，秘鲁在三十多年没有参加如此规模的赛事之后，庆祝了2018年俄罗斯世界杯的资格。令人兴奋的是，时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基宣布了劳动假期。现在我们将重温这种情绪，尽管目前尚未确定进行复活的日期。尽管尚未完全确定，但6月13日或14日将是秘鲁面对澳大利亚或阿拉伯联合酋长国的日期。

与@@ 2017年的复活不同，这次将是一场将在下届世界杯东道国举行的单场比赛。这场比赛将在阿联酋对澳大利亚队之后进行，这场比赛定于一周前（6月7日）在多哈举行。到目前为止，巴西、阿根廷、乌拉圭和厄瓜多尔是下届世界杯有保证配额的拉丁美洲国家。

“关键是我们在预选赛中从中间到前面的涨幅。我们开局不佳，但涨势很重要，让我们有机会获得复活。我要祝贺男孩们在最后一天获得复活资格”，里卡多·加雷卡（Ricardo Garec a）回忆起通往卡塔尔之路的艰难开端。

秘鲁国家队的教练设法连续第二次进入复活赛。照片：FPF。

此外，他还提到了阿拉伯联合酋长国和澳大利亚之间将出现的下一个竞争对手。“现在要了解竞争对手，我们将知道轮到谁了。我认为我们会有足够的时间，尽管这将是一个艰难的对手。我们都想去卡塔尔，但现在最重要的是努力与家人在一起，让球员恢复节奏，让有问题的男孩康复，从而以重要的方式到达。”

“当我们续订合同时，有可能希望成为被选中参加世界杯的人之一。这非常困难，现在我们将看到我们有什么竞争对手。团队总是努力保持专注，但我们遇到了无数问题。。。安德烈·卡里略今天无法到场，佩德罗·阿基诺... 不幸的是，这是一轮充满困难的资格赛，” 他最后说。

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