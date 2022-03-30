今年前两个月，委内瑞拉报告了40多起杀害妇女事件。

委内瑞拉组织 Utopix 周二报道说，从今年1月初到2月底，加勒比国家至少发生了41起杀害妇女事件，平均每35小时就有一名妇女被谋杀。

该非政府组织在其官方网站上说：“国家没有解决这个问题的具体建议，这只能说明与预防、关注和减轻基于性别的暴力侵害妇女行为有关的公共政策存在的巨大缺陷。”

1月记录了23例病例，2月18日，其中4例发生在米兰达州，3起在卡拉波波，拉拉，玻利瓦尔和加拉加斯各有2例，阿马库罗三角洲、拉瓜伊拉、安索阿特吉、瓜里科和塔奇拉各有1例。

该非政府组织解释说，大多数杀害妇女的受害者年龄在36至40岁之间，最高年龄在31-35岁至46-50岁之间。

在2月记录的18起杀害妇女案件中，8起是使用刀刃武器，4起是机械窒息，2起涉及枪支，1起溺水案和1起殴打谋杀案；但是，其余两起案件的死因不明。

该组织指出，在这18起案件中，有5起案件是将受害者的尸体留在公共道路上；在4起案件中，受害者遭受酷刑；在3起案件中，据报失踪；在另外3起案件中，妇女遭到性虐待。

1 月记录了 23 起案件，2 月 18 日（efe/Rayner Peña R./Archive）

另一方面，Utopix指出，在总共19起杀害妇女事件中，有4人被监禁，3人逃脱，3人自杀，而其余9起则没有任何信息。

该组织说：“面对这种现实，我们必须让人们看到这一现实，并让那些死于杀害女性暴力的妇女和女孩表达意见，要求委内瑞拉政府在暴力行为增加的情况下采取紧急行动，并谴责经常保护这些侵略者的有罪不罚现象。”

周二，委内瑞拉独裁者尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）在2022年委内瑞拉妇女大会上表示，妇女的主要任务之一是 “gestate”。

“没有女性，根本就没有社会，革命的女性化者。我们知道，妇女在生活中肩负着艰巨的任务：生育、分娩的任务；锻造、塑造、抚养的任务；树立价值观的任务。总统说，所有妇女都天真无邪，具有保护和热爱人类的天生意识，” 总统说，但没有提及近年来该国报道的杀害妇女事件。

根据Utopix的数据，与2016年相比，2020年杀害女性的人数惊人地增加到每34小时就有一名妇女被谋杀，而2016年每72小时发生一次杀害妇女事件。

2021年，平均每36小时发生一次杀害女性事件。

本月中旬，委内瑞拉非政府组织卡拉卡索受害者亲属委员会（Cofavic）提交了题为 “暴力侵害委内瑞拉妇女” 的报告，其中记录了2017年至2021年间有1,821名妇女暴力死亡，其中53％是杀害妇女。

（来自 EFE 的信息）

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