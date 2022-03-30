莫妮克·帕尔多否认安德烈斯·赫尔塔多关于捐赠两千美元的说法：“我还没得到太阳”

莫妮克·帕尔多（Monique Par do）打破沉默，谈到了最近因司机安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtado）声称捐赠的2000美元而引起的争议他正在组织这位歌手的活动，他身体状况不佳，许多秘鲁艺术家都将参加。

回想一下，上周六，即3月26日，电视节目主持人在与安德烈斯的萨巴多节目中计算，他向他捐赠了2千美元马诺洛·罗哈斯（Manolo Rojas），他是 “Caramelo” 表演者的专业健康节目的组织者。

但是，这位喜剧演员透露，随着活动的临近，他只得到了这笔钱的首字母，并要求电视节目主持人完成这笔款项。现在，莫妮克·帕尔多（Monique Pardo）也加入了她的行列，但相反，她说她没有得到阳光或见过任何钱。

“我唯一能告诉你的是，我非常兴奋，并 澄清安德烈斯·赫尔塔多先生没有给我一个太阳 （...）我以为这是个玩笑，在公开场合，我问组织者马诺洛·罗霍斯（Manolo Rojos）（...）我很惊讶，” 她在接受他的报纸《Correo》采访时说。

她还毫不犹豫地强调了对Josetty和GénessisHurtado父亲的钦佩，但问是否要捐赠一些东西，他们直接捐赠给她。他甚至指出，他向马诺洛·罗哈斯咨询了这笔钱，他告诉她这是个玩笑。

“如果你要给我点东西，安德烈斯·赫尔塔多先生，我很佩服他（...）把它交给我。马诺洛·罗哈斯先生告诉我这是个玩笑，” 他说。

“没人给我太阳（...）如果他们能帮助我，我可以用它，如果他们要帮助我，我会为我的治疗付出代价（...），他们亲自帮助我，有人告诉我这是个玩笑，如果我回答会很好，因为他帮助了我心脏病专家，” 他补充说。

让我们记住，莫妮克·帕尔多（Monique Pardo）宣布，她在节目《年度最佳艺术家》中的意外是她停止露面的主要原因 在电视上，是什么原因导致了她的巨额医疗费用以及你体内的疾病。

应当指出的是，该活动将于3月30日星期四在巴兰科举行，费尔南多·阿玛斯，梅尔科基塔，贝蒂娜·奥内托，米格利托·巴拉萨，埃内斯托·皮门特尔等喜剧演员，歌手和艺术家将出席。

这位国家艺术家作为紧急情况被送进了诊所。（照片：Instagram）

莫妮克·帕尔多试图自杀

莫妮克·帕尔多（Monique Par do）从未想过在参加 “年度最佳艺术家” 期间遭受的艰难摔倒之后，她会尝试自杀。根据他在当地一家报纸上的证词，当他看到自己的健康状况受到严重影响时，他陷入了严重的抑郁之中。

“当我拿到枪的时候我正要自杀。蔑视、我所处的孤独、我担心在没有帮助的情况下死亡的恐惧，所有这些都使我进入了一个状态...”，exvedette 说。

他还说，当他即将决定结束生命时，他接到了西班牙律师豪尔赫·阿尔贝蒂（Jorge Alberti）的电话，后者向他提供了法律支持，以对吉塞拉·瓦尔卡塞尔（GiselaValcárcel）提起诉讼。

“当我手里拿着枪时，电话响了，是来自西班牙的 Antena 3 的小组成员豪尔赫·阿尔贝蒂尼。他告诉我：'莫妮克，你是秘鲁的头号偶像，秘鲁的流行文化偶像。你不能低着头，我会帮你的。” 他给我派了一批律师，他们可能是提起诉讼的人。那个人救了我一命，” 他说。

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