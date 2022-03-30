他们展示了世界杯球：受到卡塔尔文化的启发，以前所未有的速度

直到世界杯开始之前，情况越来越少，主角已经有了自己的审美观。将在 11 月和 12 月使地球瘫痪的球将以 Al Rihla 的名字命名。这是阿迪达斯为新一届世界杯创造的连续第14个球。

为了适应当今运动的速度，新版本的 “la capricihosa” 在空中飞行的速度将比以往世锦赛上的任何其他球都快。“足球的比赛越来越快，随着足球的加速，空中球的准确性和稳定性变得至关重要。新设计使其能够在整个轨迹中保持高速度。对于世界上最大的运动场景，我们着手进行彻底的创新，用有史以来最快、最准确的世界杯球使不可能成为可能。” 制造球的公司的足球印花和运动服设计总监弗朗齐斯卡·洛夫尔曼说。

他的名字不是巧合。Al Rihla 在阿拉伯语中意为The Voyag e，其设计灵感来自文化、建筑、标志性船只和卡塔尔国旗。该球采用数据和在实验室、风洞和球场进行的严格测试从内到外进行设计，在球场上提供了最高水平的准确性和可靠性，这在一定程度上归功于其新的面板结构和表面纹理。

Al Rihla在阿拉伯语中意为 “The Journey”，其设计灵感来自卡塔尔的文化、建筑、标志性的船只和国旗。

球的设计也考虑到了环境。所有部件都经过精心挑选，Al Rihla 是第一个完全使用水性油墨和胶水制成的世界杯球。

大胆、鲜艳的色彩和珠光背景上的印花灵感来自卡塔尔文化和日益加快的足球步伐，其速度揭示了色谱，激发了世界各地运动员和球迷在这项运动的各个层次上的兴奋。

“我们相信体育属于我们所有人，因此我们一直致力于并积极改善全球足球社区的机会和公平性。作为这一承诺的一部分，Al Rihla 将支持当地社区环游世界，开展旨在对基层足球和各个层面产生持久影响的活动，” 该公司总经理尼克·克拉格斯说。

就像 Telstar、Tango、 Aztec、Questra、 T r icolore、Fevernova、Jabulani 或 Brazuc a 时代一样，现在是 Al Rihla 的时候了。莱昂内尔·梅西，内马尔，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和凯利安·姆巴佩等明星将在下一届国际赛事中寻求用自己的最佳作品创造历史。

大胆而鲜艳的色彩和珠光背景上的印花灵感来自卡塔尔文化

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