认识3个自制技巧来清洁浴室窗帘

浴帘是受霉菌影响最大的元素之一，因为浴室往往是潮湿的房间，真菌和水分容易扩散。

尽管如果没有霉菌、污垢、油脂、灰尘或其他污渍，似乎几乎不可能再次使用新的浴帘。有些自制清洁技巧虽然非常有效，但也可以为您节省去洗衣房的时间和金钱。

如果你想知道 3个自制技巧可以帮助你清洁家里的浴帘，请继续阅读以下注意事项 。

1.碳酸氢钠

众所周知，小苏打可用于清洁和美容问题。此外，如果使用得当，它可以帮助抵抗真菌的生长并消除其难闻的气味。有两种使用方法，具体取决于浴室里的窗帘是用织物还是塑料制成。

对于塑料窗帘：

-用两杯热水溶解半杯小苏打。

等待混合物冷却。

-用雾化器喷洒混合物。

-用刷子擦拭。

对于织物窗帘：

-用两杯热水溶解半杯小苏打。

-将混合物放入洗衣机的盒子里。

-使用通常的洗涤周期。

2。醋

如果您不知道，通常在厨房中使用的这种液体对于清洁窗帘至关重要，因为如果以这种方式使用，它的化合物有助于防止氧化和细菌的增殖：

-将白醋倒入洗衣机的盒子里。

-激活通常的洗涤周期。

-定期用醋喷洒窗帘，以防止霉菌重新出现。

3.柠檬汁

信不信由你，柠檬汁是清洁浴帘的自制技巧之一，因为它对去除污渍非常有效。与其他清洁产品不同，这种清洁产品是天然的，有助于去除污垢和增强表面的颜色，你只需要像这样使用它：

-从5个柠檬中取出果汁。

-将挤出的食物倒入1升热水中。

-将窗帘放入混合物中20分钟。

-用手或使用洗衣机清洗浴室窗帘。

-如果霉菌污渍很大，你可以用刷子擦果汁然后冲洗。

霉菌和水分问题

在家庭的不同环境中，霉菌和水分的存在会导致健康问题，包括：

-呼吸系统疾病：慢性疲劳、哮喘、发烧或头痛。

-过敏和粘膜问题：眼睛发炎，鼻塞或持续流泪。

-偏头痛：充满水分的环境可能会导致偏头痛等压力问题加剧。

这就是为什么浴帘以及房屋中的其他环境和表面都必须定期清洁的原因，以便它们不含霉菌和湿气因素，这些因素会导致健康问题，例如上述问题。

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