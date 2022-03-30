路易莎·费尔南达 W 和 Pipe Bueno 透露了他们墨西哥餐厅的几个秘密

这次继续谈论 Rancho MX，有影响力的路易莎·费尔南达·W 和流行音乐歌手Pi pe Bueno 的餐厅和酒吧，因为人们都对墨西哥制片人 Badabun 进行了采访。

该机构位于Cajicá市（La Sabana deBogotá以北），考虑到它是乡村，因此在录音中被视为拥有充足空间的场所，并且在各种环境中为客人提供墨西哥美食和在那里进行的艺术表演。

大片绿地，殖民地风格的建筑，喷泉和宽阔的走廊是该项目于8个月前启用的图像中显示的其他特征，该项目已成为哥伦比亚首都及其周边地区的最爱之一。

实际上，路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）和派普·布埃诺（Pipe Bueno）让他们知道了为什么他们将积蓄投资于这项业务，而不是将积蓄投资于他们已经知道的其他业务，例如社交媒体或音乐。

同样，“丘比特失败了” 和 “你以前会离开” 的解释者也感到自豪，因为这个想法是在第三位合伙人的陪伴下提出的，在经济复苏的过程中创造了400多个直接就业机会。

至于他们在押注该国的食物 “manito” 时所面临的挑战，Pipe Bueno警告说，最大的挑战是炸玉米饼的玉米饼，因为他警告说：“一个好的墨西哥人会认出好煎蛋几英里”。这就是为什么雇用在墨西哥出生的厨师的原因。

Caleño还透露，他的朋友和儿子Máximo的教父M aluma 向他保证，在国外履行职业承诺后，他将返回Rancho MX并享受他们所提供的一切。

在谈话的另一部分中，路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）说，玛卢玛（Maluma）非常 “真诚”，通常对朋友的成就感到高兴，因此她确认他们很快就会把他带到那里。

Pipe Bueno补充说：“他来了，但是自从美国巡演带他去之后，他一直在工作，但我不知道你是否知道，他是墨西哥地区音乐的粉丝，他喜欢喝一杯好龙舌兰酒，正在等待他的来访。”

此外，来自安蒂奥基亚（Antioquia）的有影响力的人提到，她对墨西哥的热爱非常大，除其他外，因为她和伴侣是在这个国家才发现自己的怀孕的。

在这里观看完整的采访：