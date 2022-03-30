莱奥波多·洛佩斯拒绝委内瑞拉争取自由的 “石油易货交易”

El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

委内瑞拉对手莱奥波多·洛佩斯周三呼吁，委内瑞拉政府和美国政府之间的和解不应是 “以石油换取自由的易货交易，交换石油”。

洛佩斯警告说，如果没有自由选举，在西班牙萨拉曼卡市举行会议之前，记者的提问 “不应该和解”。

这位反对派领导人强调，美国的立场是 “只要有非常明确的途径在委内瑞拉举行自由选举，就达成协议。”

自本月早些时候，美国代表团在加拉加斯会见了委内瑞拉独裁者尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）以来，一直有人猜测两国政府会和解，尽管美国人强调这并不意味着关系的改变或他们将购买委内瑞拉的石油。目前，面对俄罗斯入侵乌克兰后的能源危机。

委内瑞拉拉古尼亚斯的 PDVSA 石油装置（路透社/艾萨克·乌鲁蒂亚/档案馆）

“我们不能做易货贸易，用石油换取自由。他补充说，委内瑞拉人认为应该为目前由独裁政权控制、滥用和偷走的石油以及矿产牺牲自由是不道德的。”

“700万委内瑞拉人被驱逐出我国，这是世界上正在经历的最大的移民危机，比乌克兰（...）还要严重。他谴责说，这不是因为战争或自然灾害的结果，而是因为思想和政治的悲剧，因为强加了专制的腐败模式。”

洛佩斯还谈到，在警告内部 “不良行为” 之后，上个月至少有140名武装分子从他的政党人民意志中被遗弃。

在这方面，他说，马杜罗 “购买敌人比监禁他便宜”，而他的政党正在 “使其当局合法化”，因为几年前当选的许多人 “不得不流亡，被监禁，或者处境非常困难”。

洛佩斯自2020年以来一直在西班牙流亡，委内瑞拉政权要求将他引渡到西班牙，以便他在被指控煽动暴力后于2015年被判处的近十四年徒刑中服刑。

（来自 EFE 的信息）

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