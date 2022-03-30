藤森惠子希望他父亲能很快获释，但美洲人权委员会的命令将阻止他的释放

藤森惠子作证说，阿尔贝托·藤森离开巴巴迪略监狱后提前获释。这位前秘鲁总统候选人表示，她对总统的释放非常热情，但是，这些声明是在美洲人权委员会的立场和声明公布之前发表的，这将遏制人民力量领导人的梦想。

“我们知道，宪法法院的裁决是在法庭上，法庭必须先交给法院，然后再交给国家空间研究所。我们希望所有这些程序都能让我父亲明天（星期四）离开，” 他说。

“他与Sachi进行了交谈，他能够见到他，尽管确实如此，但他对这项决议感到满意，但他也有些焦虑，这就是为什么我们不仅要协调访问以通过所有体检，而且还要协调转移可以在救护车中完成的原因，” 他说过。

另一方面，他说：“律师（塞萨尔）Nakazaki博士和埃利奥·里拉博士都在研究法律问题。我们希望在接下来的几个小时内他能被释放。”

美洲人权委员会要求停止释放阿尔贝托·藤森

美洲人权法院（IACHR）对宪法法院的裁决作出了裁决。秘鲁，它发布了有利于将阿尔贝托·藤森从监狱释放的裁决。

有鉴于此，该 国际机构要求秘鲁在未来几天解决临时措施请求之前，暂时不要执行释放前国家元首的决定 。

因此，美洲法院全体会议本周三决定通过一项决定，呼吁秘鲁国 “保障Barrios Altos和La Cantuta案的受害者诉诸司法的权利”。

应当指出，当宪法法院的裁决公布时，美洲人权委员会表示拒绝这项裁决，并通过社交媒体发表了自己的立场。

“美洲人权委员会对宪法法院下令释放阿尔贝托·藤森的裁决深表关切。他在一条推文中说，这影响了受害者的伸张正义权，并阻碍了美洲法院在坎图塔和巴里奥斯·阿尔托斯案中的国际义务的遵守。

美洲人权委员会反对阿尔贝托·藤森的自由。

该国际组织还分享了一张图片：“危害人类罪已成为国际社会关注的问题，构成对人类尊严的严重侵犯，是对《美洲人权公约》所载基本原则的公然否定。权利，因此他们绝不能逍遥法外”。

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