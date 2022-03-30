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星期三 30 三月 2022
奇諾

胡安·卡洛斯·奥索里奥拒绝了 América de Cali 终止合同的提议

球队提出了一项财务建议，要求教练退出该机构，教练本来会拒绝的

Newsroom Infobae

30 三月 2022
En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo
En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

猩红队的礼物不是最好的，它的经理们会清楚地看到它。“埃斯卡拉塔” 画的最大股东图里奥·戈麦斯（TulioGómez）详细介绍了向胡安·卡洛斯·奥索里奥提供的东西以及策略师会给出的回应。他们不想继续与 DT 合作，也不想让自己承担与他交谈以达成终止合同的经济协议的任务，因为他拒绝辞职，而且他会反复这么说。

在球队最近一次在曼努埃尔·穆里略·托罗体育场击败托利马之后，美国队迄今为止在联盟中连续第三次下跌，成为锦标赛中最不规律的俱乐部之一。从比赛的第一分钟开始，球队就从记分牌的底部开始。左边太慢了，他们看到了托利门塞队中最不平衡的球员安德森·普拉塔是如何使用这些空间的。在比赛的第8分钟，他按照前任法律将得分手放入迈克尔·兰格尔设法得分的区域。

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红魔没有反应，随着时间的流逝，伊瓦格的红魔已经接近第二个进球了。埃尔南·托雷斯（HernánTorres）领导的球队已经准备好在红魔之上结束比赛，但他们未能利用对手的错误，1-0一直持续到最后。下半场，尽管美国的比赛有所改善，但他们未能取得平局。在之前的比赛中，vinotinto y oro 球队也开始发生同样的事情。猩红色在相反的弧线中产生了越来越多的危险，丹尼尔·埃尔南德斯的左侧有一个十字架，豪尔赫·塞古拉（Jorge Segura）前往后哨，少年埃尔南德斯将她拉出线将她送到角落。

托利马（Tolima）的教练进行了必要的修改以保持优势，而对手则多次试图靠近，但最终他还不够，最终在伊瓦格（Ibagué）输掉了3分。这就是他们在积分榜上的样子：

1.全国，27

2。百万富翁，26 点积分（少一场比赛）

3.26 岁的托利马

4.麦德林，22 岁

5。卡尔达斯, 21 6.恩维加多，20 岁

7.石油联盟，19

8。Junior，19 岁（少一场比赛）

9.19 岁的圣达菲（少一场比赛）

10。股票，18

11。布卡拉曼加，18 岁

12。Cortulua，16 岁

13。美洲虎，16 岁

14。15 岁的佩雷拉

15。美国，15

16。金鹰队，14

17。爱国者队，12 18。牧场，11

19。卡利，11

20。Union Magdalena，9

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根据Caleño干部的最高股东的说法，他们向奥索里奥提议支付其6月份的退出条款的费用，该费用将从大约80万美元增加到20万美元。DT 几乎立即拒绝了它。到目前为止，还没有进一步的细节。还有待等待俱乐部和奥索里奥本人的官方意见，奥索里奥本人表示他不想在赛季中期离开而不努力争夺冠军。


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