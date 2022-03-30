胡安·卡洛斯·奥索里奥拒绝了 América de Cali 终止合同的提议

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

猩红队的礼物不是最好的，它的经理们会清楚地看到它。“埃斯卡拉塔” 画的最大股东图里奥·戈麦斯（TulioGómez）详细介绍了向胡安·卡洛斯·奥索里奥提供的东西以及策略师会给出的回应。他们不想继续与 DT 合作，也不想让自己承担与他交谈以达成终止合同的经济协议的任务，因为他拒绝辞职，而且他会反复这么说。

在球队最近一次在曼努埃尔·穆里略·托罗体育场击败托利马之后，美国队迄今为止在联盟中连续第三次下跌，成为锦标赛中最不规律的俱乐部之一。从比赛的第一分钟开始，球队就从记分牌的底部开始。左边太慢了，他们看到了托利门塞队中最不平衡的球员安德森·普拉塔是如何使用这些空间的。在比赛的第8分钟，他按照前任法律将得分手放入迈克尔·兰格尔设法得分的区域。

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红魔没有反应，随着时间的流逝，伊瓦格的红魔已经接近第二个进球了。埃尔南·托雷斯（HernánTorres）领导的球队已经准备好在红魔之上结束比赛，但他们未能利用对手的错误，1-0一直持续到最后。下半场，尽管美国的比赛有所改善，但他们未能取得平局。在之前的比赛中，vinotinto y oro 球队也开始发生同样的事情。猩红色在相反的弧线中产生了越来越多的危险，丹尼尔·埃尔南德斯的左侧有一个十字架，豪尔赫·塞古拉（Jorge Segura）前往后哨，少年埃尔南德斯将她拉出线将她送到角落。

托利马（Tolima）的教练进行了必要的修改以保持优势，而对手则多次试图靠近，但最终他还不够，最终在伊瓦格（Ibagué）输掉了3分。这就是他们在积分榜上的样子：

1.全国，27

2。百万富翁，26 点积分（少一场比赛）

3.26 岁的托利马

4.麦德林，22 岁

5。卡尔达斯, 21 6.恩维加多，20 岁

7.石油联盟，19

8。Junior，19 岁（少一场比赛）

9.19 岁的圣达菲（少一场比赛）

10。股票，18

11。布卡拉曼加，18 岁

12。Cortulua，16 岁

13。美洲虎，16 岁

14。15 岁的佩雷拉

15。美国，15

16。金鹰队，14

17。爱国者队，12 18。牧场，11

19。卡利，11

20。Union Magdalena，9

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根据Caleño干部的最高股东的说法，他们向奥索里奥提议支付其6月份的退出条款的费用，该费用将从大约80万美元增加到20万美元。DT 几乎立即拒绝了它。到目前为止，还没有进一步的细节。还有待等待俱乐部和奥索里奥本人的官方意见，奥索里奥本人表示他不想在赛季中期离开而不努力争夺冠军。





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