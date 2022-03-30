Joshimar Yotún 的母亲在秘鲁对阵巴拉圭的进球：“他遮住了所有人的嘴”

3 月 30 日星期三，AméricaNoticias 采访了乔希玛·尤通的母亲玛丽亚·朱莉娅·弗洛雷斯。这位快乐的女人讲述了秘鲁国家队战胜巴拉圭后她庆祝了多少。你还记得，他的儿子是导致我们取得胜利的两个进球的拥有者之一，这意味着秘鲁将与来自亚洲的竞争对手一起进入洲际复活赛，后者将从阿拉伯联合酋长国和澳大利亚之间的获胜者中脱颖而出。

尽管这是事实，但弗洛雷斯夫人表示，一个人的成就就是所有人的成就，但她儿子的目标代表了对所有不相信他的人的回应，甚至批评他在秘鲁对乌拉圭的表现，我们输掉了1-0。

“这场胜利适用于所有不信者，也适用于所有有时说话不好并说 '乌拉圭的乔希马尔没参加比赛的人。是的，的确，它很低，我们不必说不，在球场上看到了，乔希玛来自没有玩多久，所有这些，但是现在看。他遮住了所有人的嘴，” 她非常自豪地对 AméricaTelevisión节目说。

这样，那位女士为儿子拔出了爪子。这确实不是什么新鲜事，因为在接受Latina Noticia采访时，她承认面对儿子的批评者没有问题。

当时他笑@@ 着说：“如果我听见所有人对我的儿子说话（不好），我就会和他们战斗。”

他睡不着

玛丽亚·朱莉娅·弗洛雷斯又一次告诉 AméricaNoticias，秘鲁胜利后她无法入睡，这不完全是因为庆祝黎明，而是因为她在观看比赛时感到的欣快和兴奋。她于3月29日与丈夫和sister子一起抵达国民州，在比赛的每一个进球和激动人心的时刻（2-0）中，她毫不犹豫地拥抱了他们，以 Yoshimar Youn 和 Gianluca Lapadula 的进球赢得了秘鲁。

应该记住，在此之前，玛丽亚·朱莉娅（Maria Julia）要求儿子像往常一样在球场上交付所有东西，她非常确定胜利是我们的。

“我总是告诉他，他必须把所有东西都留在球场上，他证明了上帝给他的礼物，祝福，他保持冷静，没有人剥夺他在比赛中的喜悦以及对他和所有队友的祝福。无论如何，今天我们还是赢了，我们将进入世界锦标赛。” 弗洛雷斯夫人在比赛开始前几个小时在 3 月 29 日说。

秘鲁 VS 巴拉圭的比赛是如何直播的？

在秘鲁对巴拉圭的比赛结束后，拉蒂娜与这位女士接触，表示她对结果感到非常高兴，以及在整个对抗过程中她变得多么紧张。

“非常高兴。他首先说，由于乌拉圭发生的事情，这场比赛处于危险之中，但是男孩们再次表明他们穿上了球衣，他们给了我们胜利。”

还有人问她看到儿子在球场中间跑向球的感觉如何。她回答@@ 说：“超级紧张、兴奋、骄傲，他们是喜忧参半的感觉。”

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