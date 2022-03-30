詹姆斯·罗德里格斯对消灭哥伦比亚的反应

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

尽管哥伦比亚国家队在奥尔达斯港以1比0战胜委内瑞拉，但2022年卡塔尔资格赛的目标仍未实现。“三色” 再次被排除在欧洲或美洲大陆以外举行的世界杯之外。

尽管哥伦比亚的薪资很高，但哥伦比亚还是为自己的错误付出了沉重的代价，因为在预选赛的前几场比赛中缺乏力量，导致它在世界杯赛事的最后一天被淘汰。

最后，由里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导的那些人将在2022年卡塔尔与阿拉伯联合酋长国或澳大利亚之间的亚洲联盟的获胜者进行复活。

这次失败意味着由于年龄的原因，几名球员的周期将不再足以让下一届世界杯在2026年在美国，墨西哥和加拿大举行。

您可能会感兴趣：Live | 哥伦比亚以詹姆斯的进球击败委内瑞拉，但还不够

目前，面对即将到来的世界杯进程，雷纳尔多·鲁埃达和国家队一些球员的未来尚不清楚。

比赛结束后，来自卡塔尔的Al Rayyan球员在哥伦比亚国家队被淘汰后感到失望。

首先，戈尔·卡拉科尔记者强调，尽管失败了，但哥伦比亚在没有击败 “Vinotinto” 的情况下打破了26年的连胜纪录，詹姆斯·罗德里格斯做出了强烈的回应。

教练雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）也对被淘汰出世界杯感到遗憾，并离开了哥伦比亚国家队的掌舵职位。

应该记得，这是哥伦比亚国家队第二次在雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）的指挥下被淘汰出世界锦标赛，这是继 2006 年德国预选赛中发生的事情之后，鲁埃达在季后赛开局糟糕之后接手了比赛，距离也只有一分的距离季后赛。

哥伦比亚国家队在错过了Wuilker Farínez保存的第一个冲锋后的45分钟内，以詹姆斯·罗德里格斯的十二步得分击败了委内瑞拉同行，但由于守门员提前了，这场比赛的裁判决定重复点球。

但是，这场胜利还不够，因为秘鲁在利马以 2-0 击败巴拉圭，詹卢卡·拉帕杜拉和约希玛·约图恩的比分，因此他们将获得卡塔尔2022年资格的最后机会。

继续阅读：