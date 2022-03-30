Ricky Gervais 本来会在 2022 年奥斯卡颁奖典礼上发表的有争议的演讲

77th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ricky Gervais. Paul Drinkwater/NBCUniversal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. NO SALES. NO ARCHIVES.





在威尔·史密斯为捍卫妻子贾达而对克里斯·洛克打耳光引发争议之后，制片人里奇·格维斯（Ricky Gervais）发布了一系列推文，显示他在 2022年奥斯卡颁奖典礼上的演讲会有多酸性。

在他的官方报道中，他表达了他在活动中会说的一系列话，其中他谈到了许多有关经济不平等甚至脱发的社会问题，脱发是女演员贾达（Jada）患有的一种疾病。

在The O ffic e的作者的一条推文中（英国原版），可以读到以下内容：“我很自豪地说，这是历史上最多样化和最进步的奥斯卡奖。我们有所有的集体都在阳光下。当然，除了穷人。给那些给他们的人。”