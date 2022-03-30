在承诺 “大幅度” 减少业务数小时后，俄罗斯一夜之间轰炸了切尔尼戈夫和基辅

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muesta una columna de humo saliendo de unos depósitos de petróleo en Chernígov, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. ©2022 Maxar Technologies/Cedida a través de REUTERS

该地区州长周三表示，尽管俄罗斯宣布减少在该地区的军事活动，但乌克兰北部的切尔尼戈夫市 “整夜” 遭到炮击。

州长维亚切斯拉夫·乔斯在电报中说：“切尔尼戈夫整夜都被大炮和飞机轰炸”，他说，民用基础设施已被摧毁，这座城市仍然没有水或电。

这位官员补充说，这座城市在战前有28万居民，“没有通信，我们再也无法修复它们”，并表示同一地区的Nizhyn也遭到了袭击。

在俄乌在伊斯坦布尔举行了 “实质性” 谈判之后，俄罗斯周二承诺 “彻底” 减少在基辅和切尔尼戈夫地区的军事行动。

乔斯说：“情况没有改变，切尔尼戈夫受到炮击和空袭。”

2022 年 3 月 30 日乌克兰军事打击的地图（欧罗巴出版社）

继南部的马里乌波尔之后，切尔尼戈夫是自2月24日莫斯科发动战争以来受轰炸打击最严重的城市。

乌克兰当局认为，现在确认俄罗斯人已经履行了减少对基辅和切尔尼戈夫市袭击的承诺 “为时过早”，因为整个夜晚都发生了轰炸，防空警报器仍在响起。

据当地机构Interfax-Uckraine报道，乌克兰内政部顾问瓦迪姆·丹尼森科说：“晚上几乎整个乌克兰都有防空警报器响起，切尔尼戈夫发生了炮击，赫梅利尼茨基地区有几枚火箭弹被击落，基辅上空有几枚火箭弹被击落。”

出于这个原因，“不幸的是，不可能说俄罗斯人正在减少基辅和切尔尼戈夫周围的敌对行动的强度，” 该顾问在当地电视台发表的声明中补充说。

“据我们现在所知，在基辅，有几枚导弹在首都上空被击落。现在情况变得越来越清晰，” 他说。

实际上，根据德尼森科的说法，昨晚整个基辅地区都听说附近的伊尔彭发生了战斗，乌克兰人声称该城镇在被俄罗斯人占领后已经恢复。

“我们还可以说，某些（俄罗斯）部队和装备正在进入白俄罗斯领土。这位部长顾问说，这与其说是真正停止敌对行动，不如说是为了舔伤口而轮调部队。”

2月24日入侵乌克兰的俄罗斯在乌克兰和俄罗斯代表在伊斯坦布尔举行会谈后，昨天承诺减轻对基辅和切尔尼戈夫市的进攻压力。

（来自法新社和埃菲的信息）

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