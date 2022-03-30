Glencore stops new Russian deals, but does not leave the country

（彭博社）— 全球最大的大宗商品运营商嘉能可集团表示，它不会在俄罗斯寻求新的协议，但将继续在俄罗斯建立长期的贸易关系。

该公司在3月初宣布，正在审查其在俄罗斯两家大型公司——En+ Group International PJSC和俄罗斯石油公司股份公司的持股情况，以及其在俄罗斯更广泛的业务运营。

周三在一份电子邮件声明中说：“除非相关政府当局表示，嘉能可不会就俄罗斯原产商品开展任何新的商业业务。”他说，它将继续遵守先前存在的合同下的法律义务，但须遵守任何制裁措施，并且 “可行和安全” 地这样做。

随着越来越多的全球最大公司，从顶级银行到消费巨头，宣布计划离开俄罗斯，大宗商品运营公司悄悄地继续从俄罗斯买卖原材料的业务。从历史上看，运营商一直愿意在最困难的司法管辖区开展业务，只有少数运营商，包括Gunvor Group和现在的Glencore，宣布将停止在俄罗斯的新业务。

尽管离开俄罗斯的压力迫使包括英国石油公司和壳牌公司在内的能源巨头退出在该国的业务，但各公司尚未详细说明如何出售股票。

嘉能可目前持有铝业巨头联合公司的大股东 En+ 集团 10.55％ 的股份。俄铝国际 PJSC。它还持有俄罗斯石油公司不到1％的小股份。嘉能可上个月表示，截至2021年底，投资的公允价值分别为7.89亿美元和4.85亿美元。

嘉能可还在声明中指出，退出持股 “没有现实的方法”。由于大宗商品价格上涨，其股价周三上涨了2.2％，去年上涨了约70％。

这家瑞士运营商兼矿商在俄罗斯获得了丰厚的关系，从世界领先的自然资源生产国之一那里购买了铝和石油。在俄罗斯政府于2016年努力完成计划出售俄罗斯石油公司19.5％股份以帮助减少预算赤字之后，它确保了石油开采。

铝是嘉能可交易的为数不多的没有得到自身工业资产大规模生产支持的大宗商品之一。嘉能可和俄铝长期以来一直是该业务的合作伙伴，它们来自俄罗斯的供应有助于巩固其作为全球最大金属运营商的地位。

俄铝宣布了一项价值160亿美元的协议，将在2020年向嘉能可出售铝，允许其将产量的三分之一出售给运营商。俄铝当时表示，该协议将延长至2024年，并可以选择将其延长至2025年。它还从俄罗斯石油公司购买了一些石油，尽管它没有公开披露其交易量。

原注：

嘉能可暂停新的俄罗斯交易但不是退出国家 (1)

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