费德里科·古铁雷斯在卡片上的名字上说：“随心所欲地放我，也许人们会投票给我们”

哥伦比亚队联盟的候选人费德里科· 古铁雷斯（FedericoGutiérrez）提到了围绕 “Fico” 预告片引起的争议，该预告片出现在第一轮牌上，取代了他的名字。

该声明是在本周三与保守党的代表会晤之后发表的，保守党是选举他为总统候选人的右翼联盟的一部分。这次会议的目的是确认该党武装分子在5月29日之前支持费德里科·古铁雷斯的竞选活动。

候选人没有进去解释用昵称站在选民面前是正确的还是合法的，这是另一位候选人以前从未使用过的可能性总统候选人。实际上，他试图用以下表达方式来冷却讨论：

费德里科·古铁雷斯（Federico Gutiérrez）激起了周围记者和保守派国会议员戴维·巴吉尔（David Barguil）的笑声，他向书记官长提出挑战，要求他在牌上给他起最适合他们的名字，因为他有信心无论如何都会赢。

另一方面，有人问这位右翼候选人是否像先前传闻的那样试图与自由党或氧气格林更加接近。费德里科·古铁雷斯保证，它几乎向任何想加入他的政治部门开放。

将由全国选举委员会（CNE）决定哥伦比亚代表队的总统候选人费德里科·古铁雷斯能否以他的绰号 “Fico” 出现在总统选举中第一轮牌。这是国家公民身份登记局本身在与该选举机构协商是否允许使用拖车时提出的。

该请求是在3月29日（星期二）之后提出的，不同的申请人将在 5月29日的民意调查中存入的卡上占据的职位是已知的。

书记官长发布的这份文件显示，中右翼候选人的名字是 “菲科·古铁雷斯”，而不是他的全名，这种情况并没有引起几位公民的注意，他们要求由注册商亚历山大·维加（Alexander Vega）领导的实体进行解释。

因此，选举代表书记官长尼古拉斯·法尔凡（NicolásFarfan）向CNE发送了一份文件，要求他澄清与公民在第一轮投票时将看到的姓名，照片和其他信息有关的几个方面。

另一方面，Farfan还要求该实体澄清以下问题：“是否应该用所有姓名和姓氏来识别候选人？或者按照他们的要求，他们能否选择是否只带有部分名字和/或姓氏出现？”

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