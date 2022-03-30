面对与俄罗斯的天然气冲突，欧洲开始要求其公民减少能源消耗

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

对俄罗斯天然气供应危机的担忧导致一些欧洲国家周三要求其公民减少能源消耗。

尽管能源价格已经飙升了几个月，供应稀缺，但大多数政府都避免采取他们担心可能不受欢迎的步骤，但面对越来越担心俄罗斯可能会关闭水龙头，一些首都的信息正在开始改变。

德国经济部长罗伯特·哈贝克周三表示：“每千瓦时都很重要，” 他宣布可能发生天然气供应紧急情况的 “预警”。

总部设在巴黎的国际能源署（IEA）表示，当它们大规模发生时，微小的行为改变可以显着减少对石油和天然气的需求。

它估计，将欧盟建筑物的恒温器降低2摄氏度将节省200亿立方米的天然气，按当前价格计算，相当于约280亿美元。

如果俄罗斯削减出口，削减需求可以减少任何供应危机的影响（路透社/Johanna Geron）

这占27个国家每年从俄罗斯购买的1550亿立方米的13％，而俄罗斯又占欧盟天然气总消费量的40％。

荷兰政府周三跟随德国，表示将在本周末发起一项运动，呼吁公民和公司减少使用天然气，而法国监管机构则呼吁公民努力集体减少消费。

勃鲁盖尔智囊团成员西蒙娜·塔利亚皮埃特拉表示，各国政府应该在几个月前敦促公民减少能源消耗，以帮助管理供应危机，但政客们拒绝了，因为这一信息 “有点紧缩”。

“我们不消耗的每万亿立方米天然气都很重要。这种天然气非常昂贵，我们必须在明年冬天之前开始加满油箱，” 他说。

到目前为止，政府没有要求消费者减少能源消耗，而是主要寻求限制水电费和寻找替代燃料来源的方法。

瑞典、法国、意大利、德国和英国本月还宣布了降低汽油的措施，此前原油价格达到2008年以来的最高水平，这引起了激进分子的批评，他们说这些措施是化石燃料补贴。

但自从俄罗斯上个月入侵乌克兰以来，布鲁塞尔已着手在今年将从欧盟进口的俄罗斯天然气减少三分之二，并在2027年之前停止使用。

德国的天然气矿床（路透社/Fabian Bimmer）

如果俄罗斯削减出口，削减需求可以减少任何供应危机的影响，自从莫斯科上周表示各国应开始以卢布支付天然气费用以来，这已成为一个主要问题。

欧盟处置俄罗斯化石燃料的详细计划定于5月发布，但本月发布的一个项目显示，布鲁塞尔将增加非俄罗斯天然气的进口，更快地扩大可再生能源，将数百万台燃气锅炉换成热泵，并翻新建筑物以减少能源消耗。

但是，这些解决方案需要时间，欧盟委员会已经建议消费者可以立即帮助减少需求。

欧盟气候政策负责人弗兰斯·蒂默曼斯说：“他们对能源消耗量的决定决定了我们对俄罗斯的反应力度。”

需求的暂时减少还将有助于各国在即将到来的冬季积累天然气，并将成为一个补丁，同时确保替代俄罗斯燃料的持久选择，例如建造风能和太阳能发电场、翻新建筑物或获得更多非俄罗斯天然气。

（来自路透社的信息）

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