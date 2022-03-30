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星期三 30 三月 2022
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恩里克·加尔万·奥乔亚因在国际家政工人日庆祝 Yalitza Aparicio 而被晒黑

这位表现出对第四季度的亲和力的商业分析师分享了在《La Jornada》上发表的一篇专栏文章，他在专栏中持有自己的观点

Newsroom Infobae

30 三月 2022

恩里克·加尔万·奥乔亚（EnriqueGalván Ochoa）是一位著名的商业分析师，他在社交网络上证明了他对总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）的政治项目的亲和力，后者自称为第四次转型（第四季度）。

但是，3月29日，由于对墨西哥人Yalitza Aparicio的评论被冠以 “糟糕” 或 “恐龙” 的烙印，他在 Twitter 平台上卷入了一场争议。

这位专家回忆说，今年 3月30日是为了纪念国际家庭佣工日，因此他决定庆祝这位女演员和教育家，因为他指出，没有人能像电影《罗姆人》的主角那样 “表现出色”。

“3月30日是国际家政工人日。顺便说一@@ 句，没有人像 Yalitza Aparicio 那样表现出色。加尔万·奥乔亚说，要获得像美国或欧洲那样的就业身份，还有很长的路要走。”

该消息附带了一个链接，该链接重定向到他在报纸《La Jornada》上发表的专栏文章，在该专栏中，他专门用一个部分来阐述他在社交网络上发表的观点，他将其命名为 没有 todas 儿子 Yalitza

恩里克·加尔万·奥乔亚在国际家政工人日庆祝 Yalitza Aparicio
（照片：Twitter）

在本节中，他保证，有230 万就业人口（4％）每周从事30小时的有偿家务工作，每小时工资约为 38比索。此外，他重申了该部门的一些特征，例如年龄和受教育程度。

在结束本文的这一部分时，这位商业分析师重申了他在推文中写的立场，并表示在此问题上，墨西哥 “需要遵循” 其他国家偏爱家政工人的相同道路。

“顺便说一句，没有人像 Yalitza Aparicio 那样表现出色。他说，要获得像美国或欧洲那样的就业身份，还有很长的路要走。”

他们说，Twitter 用户立即抱怨这一评论对这位墨西哥女演员 “不合时宜”有影响力的人 Jezzini 称恩里克·加尔万为 “恐龙”，因为他 “大脑中有空气”。

什么时候纪念恐龙日？顺便说一句，没有人能像你一样出色，住在侏罗纪公园外面，拥有一个 Twitter 帐户向全世界展示他们的大脑中有空气，” 他写道。

恩里克·加尔万·奥乔亚在国际家政工人日庆祝 Yalitza Aparicio
丘梅尔·托雷斯加入了对加尔万·奥乔亚的评论（照片：Twitter）

其他人回忆说，Aparicio 拥有教育学士学位的教育学位。他们还指出，据推测，她的信息指的是Yalitza在罗马扮演的角色，即家庭佣工的角色，但是他们要求她将艺术家与她的艺术分开。

“先生，Yalitza是一位扮演管家角色的女演员。如果你知道演员的工作是代表不同的人还是只是 imb* cil？”，网友们说。

El Pulso de la República节目的主持人丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）也加入了提问，并用悲伤的表情符号分享了该出版物：“他没有”，翻译成西班牙语的意思是 “他没做”

最后，他们标记了全国防止歧视委员会（Conapred）的账户，以解决可能存在的歧视性评论，尽管该机构只回复了联系电话和电子邮件以提出相应的投诉。

到目前为止，雅利扎·阿帕里西奥（Yalitza Aparicio尚未对此评论发表讲话，而加尔万·奥乔亚（GalvánOchoa）尽管有要求，但仍未撤回其个人资料的发布。

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