恩里克·加尔万·奥乔亚因在国际家政工人日庆祝 Yalitza Aparicio 而被晒黑

恩里克·加尔万·奥乔亚（EnriqueGalván Ochoa）是一位著名的商业分析师，他在社交网络上证明了他对总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）的政治项目的亲和力，后者自称为第四次转型（第四季度）。

但是，3月29日，由于对墨西哥人Yalitza Aparicio的评论被冠以 “糟糕” 或 “恐龙” 的烙印，他在 Twitter 平台上卷入了一场争议。

这位专家回忆说，今年 3月30日是为了纪念国际家庭佣工日，因此他决定庆祝这位女演员和教育家，因为他指出，没有人能像电影《罗姆人》的主角那样 “表现出色”。

“3月30日是国际家政工人日。顺便说一@@ 句，没有人像 Yalitza Aparicio 那样表现出色。加尔万·奥乔亚说，要获得像美国或欧洲那样的就业身份，还有很长的路要走。”

该消息附带了一个链接，该链接重定向到他在报纸《La Jornada》上发表的专栏文章，在该专栏中，他专门用一个部分来阐述他在社交网络上发表的观点，他将其命名为 没有 todas 儿子 Yalitza。

（照片：Twitter）

在本节中，他保证，有230 万就业人口（4％）每周从事30小时的有偿家务工作，每小时工资约为 38比索。此外，他重申了该部门的一些特征，例如年龄和受教育程度。

在结束本文的这一部分时，这位商业分析师重申了他在推文中写的立场，并表示在此问题上，墨西哥 “需要遵循” 其他国家偏爱家政工人的相同道路。

“顺便说一句，没有人像 Yalitza Aparicio 那样表现出色。他说，要获得像美国或欧洲那样的就业身份，还有很长的路要走。”

他们说，Twitter 用户立即抱怨这一评论对这位墨西哥女演员 “不合时宜”。有影响力的人 Jezzini 称恩里克·加尔万为 “恐龙”，因为他 “大脑中有空气”。

“什么时候纪念恐龙日？顺便说一句，没有人能像你一样出色，住在侏罗纪公园外面，拥有一个 Twitter 帐户向全世界展示他们的大脑中有空气，” 他写道。

丘梅尔·托雷斯加入了对加尔万·奥乔亚的评论（照片：Twitter）

其他人回忆说，Aparicio 拥有教育学士学位的教育学位。他们还指出，据推测，她的信息指的是Yalitza在罗马扮演的角色，即家庭佣工的角色，但是他们要求她将艺术家与她的艺术分开。

“先生，Yalitza是一位扮演管家角色的女演员。如果你知道演员的工作是代表不同的人还是只是 imb* cil？”，网友们说。

El Pulso de la República节目的主持人丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）也加入了提问，并用悲伤的表情符号分享了该出版物：“他没有”，翻译成西班牙语的意思是 “他没做”。

最后，他们标记了全国防止歧视委员会（Conapred）的账户，以解决可能存在的歧视性评论，尽管该机构只回复了联系电话和电子邮件以提出相应的投诉。

到目前为止，雅利扎·阿帕里西奥（Yalitza Aparicio）尚未对此评论发表讲话，而加尔万·奥乔亚（GalvánOchoa）尽管有要求，但仍未撤回其个人资料的发布。

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