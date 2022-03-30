没有痛苦的尊严死亡：吸引Movimiento Ciudadano加入墨西哥政治的辩论

墨西哥议会关于促进新人权和个人保障的讨论已经提高了水平，因为在讨论共和国出于良心拒服兵役和堕胎合法化时，M ovimiento Ciudadano（MC）吸引了尊严死亡的议程在没有痛苦的情况下，这是因为在超出现代科学范围的危急医疗情况下，确保公民获得尽可能大的福祉。

正是在这个关头，墨西哥Infobae 联系了众议院卫生委员会秘书兼橙色席位成员所罗门·切尔托里夫斯基，因为他是这项倡议的主要推动者之一, 根据其提供的答复, 对这一议题进行了广泛, 深刻和有争议的讨论.

切尔托里夫斯基·沃尔登伯格（Chertorivsky Woldenberg）在这一倡议是在现代世界中构思的前提下，认为存在 “以前似乎是禁忌的问题”，但实际上解决了一个新的现实，因此应该进行讨论。他在与媒体的对话中说：“当你谈论安乐死或谈论辅助死亡时，确实有更大的争议，但是谈论有尊严和无痛的死亡涉及许多讨论。”

为了详细阐述这一假设，副手提到，例如，必须考虑姑息治疗才能做出此类决定。“如果你想做出终结生命的决定，一个没有压力的个人决定，并以各种方式做到这一点，那么这个决定就不可能在痛苦中做出，因为它有偏见。”从这个意义上讲，姑息治疗必须是墨西哥福利体系完全整合的一部分。

这意味着，必须在对健康的破坏非常严重之前下定决心以有尊严的方式结束生命；当姑息治疗不再足够时，可能会有人陪伴病人痛苦，并负责执行他们的预期意愿。。在这方面，他回顾说，地方政府已经有类似的立法，例如在墨西哥城。

立法工作就是从这里开始的，因为一旦确定了行使这项权利的可能性，就必须有一项具体的协议，以便在启动此类案件后确定所采取的行动。“必须清楚的是，它是在适当的条件下发生的，没有任何人的压力，你必须拥有完美的信息，并且知道自己在寻找什么和想要什么。”

墨西哥立法机关的目标是有尊严的死亡（照片：EFE/Martin Divisek）

所罗门·切尔托里夫斯基指出，在已经制定此类政策的国家，授权协议包括与医务和护理人员本身就患者进行一系列访谈，其中特别审查了决策的理由，在一个空间里，通常是合议制的，可以断定实际上不是在任何形式的胁迫下作出决定的。此外，他指出，在立法不十分明确的国家，例如在哥伦比亚，司法权力被要求使用。

在这方面，他重申，关于尊严死亡的法律并未设想将这项措施适用于有充分能力的年轻、健康的人；但是，这也为讨论心理健康打开了大门，为此，他强调，在立法之前，协商论坛应该由专门研究该主题的不同分析人员参加, 并根据提出的想法和所得的综合, 起草法律.

立法必须足够，并源于深入而深思熟虑的讨论（照片：EFE/Marcial Guillén）

他说，当他们是绝症，没有改善或治愈的可能性，以及痛苦无法忍受时，计划提出的提案将是一条充满尊严的出路。而且，一旦获得批准，公共卫生系统的职责将是确保享有这项权利，因此将非常重视培训、宣传和建设关于这种个人自由概念的不同文化，其范围从 “人格的自由发展” 开始终结生命的可能性。”

最后，切尔托里夫斯基·沃尔登伯格（Chertorivsky Woldenberg）说，作为对这个话题的反思，随着时间的流逝，“我们将要做更多患有癌症的人，这是一种心血管事件”，这是必须理解的，对于社会来说，提前谈论这些事情将非常方便。

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