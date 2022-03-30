国会本周四将就谴责卫生部长的动议进行辩论

尽管针对佩德罗·卡斯蒂略总统的第二项空缺动议已经解决，国会仍然关注行政部门的各位成员，包括卫生部长Hernán Condori。受到质疑的标题是一项谴责动议的主角，该动议将在不到两周前受到质疑后，于3月31日星期四上午9点在全体会议上进行辩论。

尽管康多里回应了关于他的职业生涯和管理层的插入性声明，但国会中的部分反对派并不满意，并获得了开始他今天面临的进程所需的 33 个签名。在过去的几天里，卫生部长因疫苗接种过程进展缓慢以及据称由于疫苗接种中心的公民出勤率低而可能变质几批疫苗而受到批评。

“埃尔南·孔多里·马查多也没有表现出担任公职的能力。因此，从对简历和公共卫生管理经验的回顾中可以看出，卫生部长于2020年1月2日被任命为胡宁地区卫生主任，并一直任职至同年1月8日。当时由于不适合担任公职，他被免职，” 反对他的动议说。

该文件还回顾了有关推广有效性尚未得到科学证明的产品的问题。此外，在一次新闻发布会上，他保证，该产品已得到FDA的认可，当时该组织尚未就此事发表任何声明，甚至还没有开始对该产品的特性进行调查。

议案写道：“HernánYury Condori Machado先生身着医生的衣服，告诉潜在消费者，购买和消费该产品将有助于改善他们的健康状况，从而发出据称具有误导性的信息。”

有争议的管理

由于秘鲁尚未正式完成第三波感染浪潮，官方和外部卫生部门的声音继续强调人们前往疫苗接种中心获得抗击 COVID-19 病毒所需剂量的重要性；但是，在孔多里执政期间，访问疫苗接种明显减少。

“关键是，由于死亡病例已不多，你不会在街上看到这些病人的黑袋尸体，因为这种疾病使这个国家感到悲痛。正如您再也看不到的那样，人们也没有意识到这种疾病并没有消失，因此我们的疫苗接种点几乎是空的”，这是部长试图用这句话来证明没有公民接种疫苗是合理的。

3月初，由于HernánCondori的管理不善，卫生部免疫负责人宣布离职。“绝对有必要让一个结构性组织运作，其中有一个基本特征，即最近几周我们肯定看到它在恶化的技术要素。这位辞职的媒体官员说，这使免疫战略的活动处于危险之中，这是针对 COVID-19 的具体保护的主要措施。”此外，他指出，在有关疫苗接种过程的重要决策中，他的团队没有被考虑在内。

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