主计长办公室警告说，11个领土实体尚未开始实施PAE

在哥伦比亚学年开始两个多月后，位于该国九个省的11个经认证的地区实体（ETC）尚未开始实施学校供餐计划（PAE）。共和国总审计长办公室和国民教育部指出，这些地方不提供学校餐饮服务将影响到大约100万儿童。

受影响的 CTE 是布埃纳文图拉、卡克塔、塞萨尔、科尔多瓦、库库塔、马格达莱纳、内瓦、皮塔利托、圣玛尔塔、辛塞莱霍和苏克雷的 CTE。平均交易延迟在70到56个工作日之间。

此外，主计长办公室指出，在五个经认证的领土实体中，尽管它们报告已开始运营，但它们并没有以100％的速度运作。这发生在以下五个部门：

安蒂奥基亚：16个城市的合同程序已被宣布为空无一人。

考卡：启动了土著PAE，但多数PAE仍在签约过程中。

乔科：PAE已在29个城市中的26个开始运营，土著PAE在三个合同中的两个开始运营。

昆迪纳马卡：为104,373名受益人启动了PAE。正在为该部的93,617名受益人与太平洋建筑工程师有限公司签订合同。

博亚卡：关于加查蒂瓦、帕哈里托、维拉卡查、拉米里基、蒂巴纳、博亚卡、派斯和拉卡皮亚等市没有开展业务的报告。

主计长办公室表示，在1月和2月期间，该实体的一个小组访问了150所正在进行太平洋建筑工程师协会的公立学校，在这一年中，证实有34％的样本在访问当天没有交付太平洋建筑工程师有限责任公司。

同样，事实证明，实施PAE所需的基础设施条件严重恶化，大多数教育场所缺乏厨具。16％的学校没有厨房，26％的学校没有存储空间，15％没有餐厅，22％的人没有食物冷藏的地方。

更严重的是，在某些机构中，卫生状况并不是最好的。因此，迄今为止，在位于博亚卡、梅塔、安蒂奥基亚和昆迪纳马卡的10所学校中，由于在PAE口粮中爆发苯丙胺类兴奋剂（食源性疾病），已发出健康质量和安全警报。

由于这种情况，除了主计长办公室的警告外，总检察长办公室还裁定并保证，它正在对太平洋建筑工程师协会尚未取得进展的一些地方政府采取法律行动。因此，对乔科、瓜维亚雷和苏克雷等省、内瓦和辛塞莱霍的市长以及博亚卡的圣巴勃罗德博尔布尔、拉卡皮亚、奥坦奇、拉维多利亚、基帕马和保纳等市提出了监护权。

此外，在2022年向科尔多瓦政府以及属于苏克雷省的桑普埃斯、查兰、科韦尼亚斯、莫罗阿、洛斯帕尔米托斯、科罗萨尔和圣地亚哥德托卢等市以及布埃纳文图拉和圣玛尔塔展开了初步调查。

就其本身而言，主计长办公室保证，在2022年剩余时间内，它将通过全国公民参与和部门管理代表办公室继续对PAE进行这项特别后续行动，并及时提交月度报告。

“从共和国总审计长办公室，并根据正在进行的特别后续行动，我们呼吁各领土实体出席、签订合同并安排执行PAE的设备，因为必须记住，教育部门是教育部门之一。皮内达说，绝大多数公共管理部门和 PAE 的资金来自国家总预算、参与总制度和特许权使用费总制度，这些资源受到该监管机构的监督。”

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