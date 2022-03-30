波拉·米卢蒂诺维奇要求相信塔塔·马蒂诺维奇并在卡塔尔世界杯结束时获得资格

波拉·@@ 米卢蒂诺维奇（Bora Milutinovic）在墨西哥足球队掌舵的第一阶段参加了 1986年墨西哥世界杯，他要求明年11月尊重赫拉尔多· “塔塔” · 马蒂诺迈向2022年卡塔尔的进程

在接受 ESPN 采访时，Bora避免说此时更换国家教练是否有风险，当时现任者带领平局并赢得世界杯门票，并强调 “在这种情况下，你必须非常有分析能力”，并说理想的做法是 “当一切都结束时（世界杯）你会看到结果”。

这位前塞尔维亚教练在1998年法国之前已经在证券交易所获得世界杯门票而被解雇。他指出，如果您已经获得资格，就应该非常尊重 “并相信教练的工作；那就是您应该做的：相信您雇用的人”。

归档杰拉尔多·马蒂诺在墨西哥国家队训练课程中指示方向的照片。墨西哥城，2019 年 2 月 11 日。 路透社/Henry Romero

在1995年解除了米格尔·梅希亚·巴隆（MiguelMejíaBarón）的技术方向后，波拉（Bora）带领墨西哥国家队呆了两年，他认为 “我们取得了成功的平局”；但是，这位国家代表因其比赛而受到批评，尽管他很早就拿到了门票，但联邦党决定停止塞尔维亚-墨西哥教练，聘请曼努埃尔·拉普恩特（Manuel Lapuente），他不得不带领球队进入法国世界杯，进入 16轮，被德国2-1淘汰。

宝拉说，他非常自豪地离开了Tri，因为他在 “一月份” 在 FIFA排名中排名第四，尽管他的意思不是国家队资格法国队的方式，因为 “别人怎么说；但我很高兴，因为在国家队的第二阶段，我们组成了一支优秀的球队有资格参加世界杯，我们在国际足联名单上排名第四；我会坚持下去的。”

当被问及他是否喜欢马蒂诺所实施的比赛风格时，这位五届世锦赛教练说：

CONCACAF 预选赛炙手可热，本周日，即 3 月 27 日，将被定义为世界杯预选赛。| 图片：FMF

最后，他说，显然还有很多时间可以工作，尽可能地参加世界杯赛事，“但是有多少时间并不重要；你的工作很重要。我的经验告诉我，时间并不重要，但是国家队在技术上、战术上和精神上如何做好准备。”