黎明时分，女人在索莱达（Atlántico）放火焚烧了她的伴侣

位于大西洋省索莱达的圣维森特街区发生了一起家庭暴力案件，当时雨果·曼努埃尔·罗哈斯（45岁）在与朋友们在母亲居住的家中度过了一段时光之后，于周二早些时候回到家中。阿德拉别墅。

当他的伴侣接待他时，有一种争论是他要求他深夜到达；后来罗哈斯睡觉休息时，这名妇女本来会喷酒并放火，导致其身体45％的第二和第三类烧伤。

在《EL HERALDO》报纸收集的证词中，受害者的一位亲戚讲述了发生的事情：

罗哈斯的哭声促使一个17岁的儿子的干预，这是另一种恋爱关系的产物，他扑灭了身上的火焰，并陪同他到姐姐的住所，在那里他寻求帮助，被送往位于索莱达的 Adelita de Char诊所。

鉴于受伤的严重性，医生将他转介到位于巴兰基亚的雷纳·卡塔利娜诊所，他住在重症监护室。

该医院的医生协调员Jairo Quiroz报告了患者的健康状况：“他的前胸，上肢和下肢都有烧伤。病人在重症监护病房，到目前为止，已知他没有气道介入，因此没有必要给他插管。众@@ 所周知，他的浪漫伴侣放火烧了他。”

另一方面，受害者的亲属认定侵略者是塔尼亚·门多萨·佩雷斯，他与雨果·曼努埃尔·罗哈斯生活了两年。

“在他这样做之后，他拿起一个袋子，收拾好衣服然后离开了。检察官办公室的工作人员赶到诊所，然后提出投诉是为了找到它，” 事件的一位目击者说。

这本来是两名强盗在出租车司机手中被谋杀身亡

在巴兰基亚，有人企图抢劫一名出租车司机，导致两名劫匪在与司机斗争后死亡。

这个消息震惊了社区，因为安全问题警报再次开启。但是，几天后，人们知道了一个新版本的事件，它将改变调查过程，并与第一个版本的驱动程序（即 CarlosSánchez）相矛盾。

证词由受害者之一凯文· 科罗纳多·阿奇博尔德的父亲阿尔伯特· 科罗纳多先生的亲戚作证，他声称所发生的不是抢劫，而是谋杀，因为出租车司机和他的儿子显然已经吵架了三年。

凯文@@ 的父亲说：“首先，这个问题在奥运村已经持续了三年，我希望两者之间不要说路易斯·希门尼斯的名字，他们想让他们看起来像个罪犯，事实并非如此，” 凯文的父亲说，并补充说，“如果有抢劫，就不会有抢劫因为我儿子有问题而直接攻击他。三年前的超越”。

科罗纳多还澄清说，存在不一致之处，因为那天不仅有三个，出租车司机，儿子和儿子的朋友，而且还有第四个人会因为有犯罪记录而受到保护，此外，路易斯·阿尔贝托·希门尼斯·冈萨雷斯（Luis AlbertoJiménezGonzález）陪伴儿子的不是罪犯，他赢了卖鞋的第一回合。

“他们在星期六会见了他的兄弟（名叫赫克托），他的父亲没有将他绳之以法，但确实参与了袭击。是两个兄弟，赫克托和卡洛斯，” 他说。“他（爸爸）介绍卡洛斯是因为他是出租车司机，看起来像是抢劫。因为他是一名警察，所以他精明地编造报告，” 他质疑事实。





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