Alex Sirvent de Mercurio 对针对 Toño Berumen 的虐待指控做出了反应：“在某个时候我们会谈的”

萨莎· 索科尔（Sasha Sokol）在国际妇女节的框架内发表声明，宣布制片人路易斯·德拉诺（Luis de Llano）十几岁时遭受的虐待，此后，她的辩护声有所上升。

实际上，演员毛里西奥·马丁内斯（MauricioMartínez）利用媒体的形势揭露了自己的骚扰案件，这本来是在2000年代初由制片人安东尼奥·贝鲁门（Antonio Berumen）发生的，他是当时流行乐队的前经理，例如Mercurio，Kairo，Tierra cero和歌手Fey。

马丁内斯提到，伯鲁门曾在 “他不应该去的地方” 碰过他，并保证这位商人在办公室的浴室里有一台录像机，用来捕捉和他一起去铸造的人，因为他邀请他们洗澡。

“我是在萨沙（Sasha）的启发下说的，因为她的勇气很大，我完全赞同谴责，有了谴责，要做她所做的事情并不容易。我后来做到了，我在推文中输入 “发送” 后你的手摇了摇...她告诉路易斯·卡德纳斯的广播节目，不是因为你是男人，也不是因为你是女人，案例或多或少很重要，它不排除性别或年龄。”

几天后，毛里西奥正式提出了骚扰投诉，甚至去了墨西哥城总检察长办公室起诉这位远离公众视野的前经理。

马丁内斯还说，他有许多年轻人的证词，他们在听完他的故事后走近他，向他讲述了自己对伯鲁门的骚扰和虐待的故事，因此 “在伸张正义之前” 他不会休息。

“在过去的 48 小时里，有超过 14 名这个人的受害者来找我...我不能谈论太多，但是 14 名受害者当然希望伸张正义，这样欺凌者和施虐者就不会继续重叠，” 他补充说。

现在是亚历克斯·西尔文特（Alex Sirvent），他在90年代是水星的一员，与伯鲁门（Berumen）生活密切，尽管他排除了自己过着类似的生活，但他表示全力支持受害者。

“这是一个非常微妙的话题，必须用镊子来处理。我为毛里西奥发生的事情以及正在大声疾呼的受害者感到非常抱歉，” 他在接受 S ale el sol 采访时说。此外，他补充说，即使他们有不同的观点，他们也永远不会怀疑受害者的话：“最后，我认为我们也会在某个时候说话，始终尊重并从我们的角度来看，不想引起任何争议。”

该节目的主持人 Venga la Alegría Fende de semana 赞扬了毛里西奥·马丁内斯的勇气，他在将近20年后决定口头表达骚扰：

“我认为他完全正确。我们正在经历一个时代，提高声音已成为我们作为人类的自由的一部分，也是我们权利的一部分，我认为互联网和社交媒体帮助我们的声音被更大声地听见。最后，我只能告诉你，我想对这个问题非常准时，只需与受影响的人分享我们的感受即可。”

Sirvent 表示，由于父母的照顾，他在十几岁的时候就能够享受无丑闻的职业生涯：

“我很幸运，我的父母一直与我非常亲密，我认为没有人能避免处于微妙的境地，但我个人认为到目前为止，我的职业生涯健康，干净，周围有好心的人。”