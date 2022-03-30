针对因冠状病毒而要求残疾和隔离的问题发出警报

在哥伦比亚冠状病毒病例大幅下降的情况下，上周哥伦比亚每天的病例不超过一千例，工人和法律专家发出了警报，提醒人们因冠状病毒而发放残疾和隔离的困难越来越大。

劳动法专家阿德里亚娜·埃斯科巴（Adriana Escobar）在哥伦比亚INFOBAE的独家声明中表示，尽管 2022年第004号联合通告使有症状和无症状者的隔离期更加灵活，但自此以来，该指南的发布并未解决雇主的问题疫情的开始，谁应该负责支付孤立和残疾的代价。

“这种情况可能会直接影响雇主，雇主将无法获得残疾和工人及时获得医疗保健的报销，因为当工人因与Covid-19检测呈阳性的人接触或出现某些症状而提交隔离令时这位专家在为该媒体作证时向专家保证，与这种疾病适当相关，并不总是被授予残疾，无论其起源如何，都可以在健康社会保障体系中康复。

通过这种方式，埃斯科巴确保有必要向国家政府发出紧急呼吁，要求他们在工人和雇主之间找到平衡，以便有其他方法来减轻员工的劳动力成本，以确保就业保护，尤其是在资源匮乏的公司中足以确保这种隔离所造成的成本超支不会造成进一步的创伤，尤其是在重复发生的情况下。

该专家还解释说，这种情况是由于标准的多重变化而产生的，因为所有公司和雇主的自然人都面临经济挑战，以及针对其具体情况的行政和监管措施的解释和执行。

埃斯科巴说：“特别是，疫情期间为妥善管理其人力资源而实施的政策不断变化，包括强制隔离、传染高峰和合并症。”

因此，有人建议，由于在预防性隔离、被动隔离、残疾保险和将要实施的措施等不可预见的情况，雇主最好继续遵守其生物安全协议，同时不要忘记每个企业部门和雇主可以根据自己的情况和需要设计自己的协议，向前迈出一步，以防止传染和企业的经济可持续性。

医务人员在一张档案照片中为波哥大（哥伦比亚）的患者提供治疗。efe/Mauricio Duenas Castañeda

另一方面，卫生部长费尔南多·鲁伊斯·戈麦斯（Fernando RuizGómez）宣布，政府批准该国向12至17岁的哥伦比亚人使用第三剂辉瑞针对covid-19的疫苗。

鲁伊斯部长@@ 宣布：“今天，我们宣布将使用辉瑞生物制剂的加强疫苗扩大到12至17岁的人群，这将使我们能够加强青少年的保护和免疫力。”

应该澄清的是，这种确定将在最后一次剂量到达施用日期后四个月后进行。

卫生部强调了哥伦比亚各地疫苗应用的进展。“我们完成了8000万剂疫苗的应用，超过了至少接种过一剂疫苗的人口的82％，并达到了该国供应的1000万种加强疫苗。”





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