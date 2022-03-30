“对墨西哥的危险”：哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）因打算改革国家统计局而恢复了针对AMLO的运动

墨西哥总统@@ 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）在最近一次上午的会议上报告说，他正在准备对国家选举研究所（INE）和各法院进行改革，以便其成员及其总统得以就座。全民选举。

这引起了反对者的注意，反对者通过社交网络发出了各种信息，反对AMLO试图在大会上提出的倡议，有些信息不是出于友善，而是出于强烈的要求和对总统及其追随者的关注还是支持者。

哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）就是这种情况，他曾在恐慌家费利佩·卡尔德隆·伊诺霍萨（FelipeCalderón Hinojosa）的政府中担任劳工和社会保障部长，他提出了一场反对总统的旧运动。

哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）已证明自己是第四季度最强烈的批评者之一 照片：GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

这位担任共和国参议员的律师和分析师指出，这是他近年来记忆中的 “最荒谬，最具煽动性和最愚蠢的提议之一”。

“很长一段时间，但是很长一段时间，我没有遇到像这样荒谬、煽动和愚蠢的倡议。幸运的是，这位绅士没有必要的选票。但这对墨西哥来说是一种危险，” 他在官方推特上写道。

2006 年，在费利佩·卡尔德隆面对当时的佩雷德主义者安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的总统选举之前，播放了一个电视节目，其中塔巴斯科州政客被称为 “对墨西哥的危险”。

他们提出的主张包括据称负有在CDMX二楼进行工程的债务，以及建立养老金，随着他的掌权，养老金将增加，这将导致我们作为一个国家陷入经济危机。

总统保证，他将寻求通过民众投票选举国家统计局董事的倡议 照片：丹尼尔·奥古斯托 /CUARTOSCURO.COM

这是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔承诺提出宪法改革提案以 “保障民主” 的结果。, 一旦完成了与撤销任务有关的所有工作.

墨西哥总统在最近在Palacio Nacional举行的新闻发布会上表示，他将寻求提议公民自行决定通过公开投票的方式选择选举委员和各法院的法官。

总统在向国会宣布下一份提案时所用的话是：“人民会选择，结束还是我希望杯形协议将终止，这与人民的利益背道而驰”。

为了提供更多细节，他报告说，政府的三个部门（行政，立法和司法）可能会提名20名公民，“诚实无疑”，被提名为国家选举研究所（INE）的议员。

国家统计局尚未对AMLO提案发表评论 路透社/Daniel Becerril

此外，他报告说，无论是联邦法院的治安法官还是法官，都将寻求法官之间的平等，而获得多数选票的人将担任参赞、参赞、部长或首席部长的职位。

这不仅引起了新闻界的反应，因为反对派成员、政治分析家和民间社会成员反对国家选举机构的反洗钱程序，而该机构尚未就此事采取任何立场。

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