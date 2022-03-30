52.2％ 的哥伦比亚人表示，他们对该国行使民主不满意

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

戴恩在3月30日透露了最新的政治文化调查，该调查分析了哥伦比亚人的感受以及他们对民主和政党的态度。

调查显示，52.2％的哥伦比亚人表示他们对该国的民主感到不满，尤其是在去年。

这意味着不满情绪增加了5.3个百分点，因为在2019年，只有46.9％的受访者表示他们对哥伦比亚的民主实施方式不满意。

戴恩董事胡安·丹尼尔·奥维耶多（Juan Daniel Oviedo）在介绍调查时表示，只有32.4％的受访公民对哥伦比亚的民主感到满意。

奥维耶多@@ 说：“这表明，在2019年至2021年之间，面对行使民主，成年公民身份的恶化。”

根据调查，波哥大是这种不合格现象最能反映的城市，自2019年以来增长了7.9％。

奥维耶多强调，政治观念的变化反映在哥伦比亚人对共和国国会和国家司法的看法上。

另一方面，哥伦比亚人继续捍卫生活在民主中的理念，因为76.6％的人表示，生活在一个领导人可以自由选举的国家很重要。

分析的结论是，55.6％的受访者认为与居住在市府的人口相比，哥伦比亚的民主程度适中，分别为55.8％和54.7％。从这个意义上讲，人口和分散的农村中心在认为哥伦比亚是一个民主国家的人口比例更高，占30.3％

调查还揭示了什么？

根据调查，在全国范围内，到2021年，哥伦比亚有44.3％的人处于该中心的意识形态地位，而23.8％的人对此一无所知或没有报告。

2021年，在全国总人口中，有13.0％的18岁及以上人口声称至少属于一个群体、组织或实例。其中，4.6％属于宗教组织。

去年，有48.2％的18岁及以上的人报告说，他们没有紧密的信任和支持网络，也就是说，他们没有拜访任何人，也没有人经常拜访他们，也没有人帮助过他们或愿意帮助他们找到工作。

关于对机构或行为者的信任，在全国总人口中，26.8％的18岁及18岁以上人口表示严重依赖军队。

到2021年，有53.0％的受访者表示，他们不想让精神药物使用者成为邻居。全国18岁及以上人口中有57.6％对政府与哥伦比亚革命武装力量-人民军在2016年签署的《和平协议》的执行方式完全不满意。

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