拥有私人海滩和别墅：这是Tri在2022年卡塔尔选择的豪华酒店

尽管他们尚未获得卡塔尔2022年世界杯的门票，但墨西哥足球联合会（FMF）已经开始为杯赛争端做准备。从这个意义上讲，墨西哥国家队已经拥有一家酒店，可以在他们参加世界上最重要的足球比赛期间接待他们。与之前版本的场地不同，该场地以其舒适和奢华而引人注目。

Simaisma 是位于Sumaysimah市的独家五星级度假胜地，在参加比赛期间将成为三色旗的故乡。这是一个面积约52英里的度假胜地，还有私人海滩和两间或最多三间卧室的别墅。根据该地点网站上的描述，它被归类为具有家庭氛围的酒店。

根据Simaisma社交网络提供的信息，带私人泳池的别墅每晚的价格从6,000墨西哥比索到9,000墨西哥比索不等，即在1,100卡塔尔里亚尔至1,700卡塔尔里亚尔之间。但是，价格适用于人口涌入对设施需求不大的季节。

2022年11月2日之后，目前无法在线预订。但是，要在距离墨西哥国家队停留时间最近的夜晚（即从10月31日至11月1 日）使用价格最低的设施，必须支付 35.6万墨西哥比索加税款。占地231平方米的建筑包括最多可容纳6人的住宿，包括各种服务和早餐。

以下别墅为泳池景三卧室别墅，每晚收费41.1万墨西哥比索。其次是两间卧室和一个私人游泳池的综合体，价格为46.6万墨西哥比索，以及一栋价格为5.2万墨西哥比索的三卧室别墅和游泳池。最昂贵的设施面积为427平方米，有四个房间，游泳池和露台，每过夜的价值为87.7万墨西哥比索。

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