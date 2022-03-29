当被问及时，苏塞尔·帕雷德斯回应了对佩德罗·卡斯蒂略的支持：“我将成为反库切拉人，把手放在火上”

会议开始前几分钟，对总统空缺动议进行了审查佩德罗·卡斯蒂略，苏塞尔·帕雷德斯在外面做了简短的演讲 共和国国会在行政部门和立法机构之间不断发生冲突之前谈到了未来。

“是什么向我们保证，在新的选举中，他们将再次要求空缺，要求辞职。没有身份证，没有简报，没有护照。官员们的变化如此之大，以至于普通百姓甚至无法获得文件，” 紫党的立法者评论说。

PBO（由菲利普·巴特斯领导的广播和网络）的一位记者一直在问帕雷德斯。得知记者的媒介后，她告诉他：“我想提醒巴特斯，人们在八十年代就吃了Niocovite”，指的是主持人在不同场合对艾伦·加西亚（Alan Garcia）政府的亲和力。

但是，这位记者仍在征求议员对周一早上逮捕总统侄子的意见。“先生，你不知道有权力独立吗？让法律以最大的精力惩罚那些罪犯以及无论他们是谁，” 他说。

但是记者用严厉的句子回答：“国会议员，这肯定会让你想起当你是一名检查员的时候，你是如何从拉维多利亚的古董店里拿走手推车的。”

苏塞尔·帕雷德斯继续讨论这个话题，并回忆说，出售 anticuchos 的街头小贩甚至向他扔燃烧的煤炭，“但这就是为什么我不会让他们站在他们想要的地方；该国必须有秩序。”

但是，过了一会儿，他提到了佩德罗·卡斯蒂略的环境被拘留。 “你还记得托莱多的侄子吗？有什么要做的？把他们关进监狱乌马拉的兄弟不是在监狱里吗？因此，根据法官和检察官的命令，警察必须逮捕罪犯，并将他们与没有逮捕的罪犯分开。”

继续这个问题，他承认，与国家元首如此亲密的人被捕令人震惊。“影响清晰的图像。我有一名女工被指控犯有法定强奸罪。他说，即使我与他的行为无关，我也对他的行为感到震惊，即使我希望他被判终身监禁。”



