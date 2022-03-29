Tecámac 的起源是什么

Tecámac是位于墨西哥州东北部的领土，距墨西哥城35公里。这是一个保存着可追溯到史前时期的轶事的自治市。

美国国家联邦制与市政发展研究所（INAFED）详细说明，Tecámac的含义起源于纳瓦特尔，由 tetl 粒子（表示 “石头”），camat l表示 “嘴巴” 和 C 结尾表示 “地方” 组成。根据专家的研究，已经确定一般翻译是：“在石嘴里”。

这个小镇的起源可以追溯到猛mm象时代，这要归功于在雷耶斯·阿科扎克（Reyes Acozac）和圣佩德罗·阿佐姆帕（San Pedro Atzompa）的村庄中发现了这种动物的骨头，以及发现了与这个时代有关的人类制造的器皿。考古学家确定这些物体的历史在8到1.5万年之间。

Tecámac在墨西哥州地图上的位置。（照片：Tecámac H. 宪法市政厅）

一段时间后，有记录表明，当文明开始久坐不动时，分别来自南方和西方的是奥尔梅克和纳瓦人。严格来说，这些文化被认为是第一个在该领土定居的文化。

在古典时期，Tecámac和周围的村庄一样，积极参与与当时大都市的文化，经济和宗教交流：特奥蒂瓦坎。

同样的消息来源详细说明了 Tecámac于1202年在墨西哥人的帮助下成立的，因为这是他们在朝圣中寻找 “完美城市” 并发现了伟大的墨西哥-特诺奇蒂特兰时发现的第一批地方之一。

由于居民缺乏团结，即所谓的阿兹台克人，他们在占用该地区方面没有什么大困难。但是，直到 1395 年，Tecámac 这个名字才首次出现在 Chimalpopoca Codex 中，当时有人提到：“哈尔托坎的奥托米因为害怕库奥蒂特兰的 Chichimecas 而不断逃往特卡马克”。

墨西哥接管了该领土，并在那里建立了帝国的起点。（照片：佛罗伦萨法典，16世纪）

这就是该市成为前哥伦布时期最强大的帝国之一的方式，但是，随着埃尔南·科尔特斯（HernánCortés）的到来和特诺奇蒂特兰的征服，它很快就被委托给了西班牙人胡安·冈萨雷斯·庞塞·德莱昂（Juan González Ponce deLeón），后者于1540年去世，将城镇继承给了儿子胡安庞塞·德莱昂。

当传福音工作开始时，奥古斯丁修道士负责建造使徒圣彼得教区（最初受洗为圣十字教区）。如今，它已成为该地区最伟大的宗教建筑之一。

16世纪末，西班牙王室将政府委托给所谓的圣托马斯·奇科纳特拉市的司法管辖区。独立爆发后，该地区没有统治者，直到 1825年9月12日，即墨西哥州成立一年后，Tecámac市才正式建立。

才华横溢的墨西哥音乐家费利佩·维拉纽瓦（Felipe Villanueva）就在那里出生，他负责在国外提升墨西哥的名字。因此，1944年4月25日，这位艺术家的名字被添加到市政所在地。

奥古斯丁修道士受委托建造圣佩德罗·阿波斯托尔教区，这是该市最杰出的建筑之一。（照片：instagram/ @parroquiadesanpedroapostol）

应该指出的是，居民在墨西哥革命中发挥了重要作用，诸如西里诺·塞尔纳，莫德斯托和埃米利奥·索托，热罗尼莫·弗洛雷斯，克鲁兹·查韦斯和士兵玛格丽塔·洛佩斯等人物加入了由埃米利亚诺·萨帕塔领导的南方解放军的行列。

另一方面，现代化进程一直持续到1994年，开始了铺路，驻军，人行道和学校建设的第一批工程。随后，墨西哥-帕丘卡联邦高速公路进行了改建，创建了 Tecámac Boulevard，并创建了索尔·胡安娜·伊内斯绕道、地区医院和塞拉赫莫萨生态公园。

该镇目前与埃卡特佩克、阿科尔曼、科卡尔科、特马斯卡拉帕、特奥蒂瓦坎、图尔蒂特兰、尊潘戈和伊达尔戈州接壤。该地总面积为156.9平方公里，根据国家统计、地理和信息研究所最新的人口普查，该地的总人口为547,503人，其中女性281,983人，男性265,520人。

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