女演员贾达·平克特·史密斯患有哪些女性脱发？

在上一届 2022年奥斯卡颁奖典礼上，试图颁发最佳电影奖的颁奖典礼被主演的暴力行为所掩盖威尔·史密斯和克里斯·洛克。作为主持人出现在舞台上的喜剧演员在开玩笑说自己的头部时并没有衡量自己贾达·平克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脱发，这种疾病会导致她脱发。这一评论导致 “说唱王子” 的主角接近喜剧演员，在洛杉矶杜比剧院（Dolby Theatre）的所有与会者的视线和惊讶中给他打耳光。

那些追随这位女演员演艺生涯的人已经了解了她的一生，但最重要的是，她与这种疾病的斗争使她无法以健康的方式长出头发以维持头发。在奥斯卡颁奖典礼上发生了什么事之后，许多人表示有兴趣进一步了解这种疾病以及首先记录的症状是什么。

什么是脱发？

这种脱发和脱发可以分为两组，疤痕脱发和不是。在第一种情况下，定义为当头发丢失时，它将无法再恢复。皮肤科医生塞西莉亚·纳瓦罗·图库莱特（Cecilia Navarro Tuculet）在Infobae发表的一篇文章中解释说，重要的是要去看专科医生，以便及时诊断并开始适当的治疗。

最常见的原因是：甲状腺激素改变，缺乏足够的铁沉积物或其他来源的贫血，药物治疗，手术，分娩，身体或精神压力很大的情况，发热疾病或外伤，体重减轻等。

你知道吗？普通秃发影响约50％的男性和10％至30％的女性，尤其是在50岁以后

贾达·平克特：威尔·史密斯的妻子努力接受脱发并使脱发可见。

JADA PINKETT SMITH Y LA ALOPECIA

尽管她身体状况不佳，但这位好莱坞明星除了使用自己的数字平台来提高人们对这种疾病的认识并详细介绍自己的经历外，还一直有动力继续为应对这种疾病而奋斗。

威尔·史密斯（Will Smith）的妻子在社交网络上分享了她照顾皮肤的日常活动，尤其是她的头部区域。克里斯·洛克（马达加斯加）的笑话引起了一系列反应，因为他们把他的演讲当作嘲笑患有这种疾病的男女。

脱发小贴士

当您开始记录严重脱发时，应该采取的第一步是去看专科医生，在这种情况下是皮肤科医生，以便他可以做出正确的评估并为您提供开始治疗的步骤。请记住，每种情况都不一样，因此您应该避免自我用药和/或自我诊断。

考虑到这是正常现象，您的日常工作有一些变化可以帮助您控制脱发，因为随着组成头发的毛囊生长并以异步周期更新，我们每天都会掉掉25至70根头发。

-使用温和的洗发水，对头发和头皮没有侵蚀性。

-在饮食中加入明胶和杏仁，这些食物中含有对头发生长必需的氨基酸。

-为了头发的健康，不建议用钩子或发bun头在头发上产生张力。

-我能剪头发吗？无论你的头发是短、中还是长，大小都无法决定头发是否会脱落。当然，有一个小切口可以帮助你更轻松地操纵它。