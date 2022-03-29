观看直播智利 vs 乌拉圭直播，希望有资格参加 2022 年卡塔尔复活赛

智利和乌拉圭将在20 22年卡塔尔预选赛的最后一场比赛中对峙。该承诺将于3月29日星期二 18:30（秘鲁时间）在圣卡洛斯·德·阿波金多体育场举行。“Roja” 正在发挥参加下届世界杯的最后机会，而 “celeste” 则获得了资格。
马丁·拉萨尔特的球队跌得很厉害，在访问巴西时以 4-0 击败。就乌拉圭人而言，在以微小的差异击败秘鲁国家队之后，他们增加了三分，这给了卡塔尔的门票。
目前，智利只能向往复活，它有19分，比第五名落后两分。你需要秘鲁在利马和巴拉圭一起输球，并期望哥伦比亚在加拉加斯与委内瑞拉平局或输球。
最新消息智利VS.乌拉圭
乌拉圭代表团今天上午抵达智利，在天主教大学体育场进行训练。国家队教练迭戈·阿隆索在新闻发布会上发表了讲话。
“我建议将其作为乌拉圭国家队的一场比赛，当乌拉圭参加比赛时，没有友谊赛或比赛没有参加比赛。无论发生什么事，你总是为骄傲而战，” 他说。
就马丁·拉萨尔特而言，他谈到了本·布雷顿的受伤情况。“很明显，这样做的努力，但这是有限的。我们希望他的身体能让Ben参加比赛。”
智利 VS.乌拉圭？
比赛将在下午 6:30（秘鲁时间）开火，但如果你在其他国家，请查看以下时间表：
玻利维亚：晚上 7:30
巴西：晚上 8:30
智利：晚上 8:30
哥伦比亚：下午 6:30
厄瓜多尔：下午 6:30
西班牙：上午 12:30（星期三 30）
墨西哥：下午 5:30
巴拉圭：晚上 8:30
乌拉圭：晚上 8:30
美国：晚上 7:30
去哪里看智利VS.乌拉圭
阿根廷：tyC Sports Play、tyC Sports 2
玻利维亚：Tigo体育玻利维亚
智利：Chilevision、TNT Sports HD、TNT Sports Go、体育场 TNT Sports
厄瓜多尔：足球频道
美国：fuboTV、富宝体育网
墨西哥：Sky HD，Blue To Go 视频无处不在
乌拉圭：VTV 乌拉圭
如何观看 CHILEVISION 电视直播？
Chilevisión是智利的一个开放电视频道，由Warnermedia拥有，免费向杰出的观众提供智利国家队比赛的转播。
DirecTV：Canal 151（标清/高清）Canal 1151（高清）
Movistar TV：第 121 频道（SD）第 811 频道（高清）
Claro TV：第 55 频道（SD）第 555 频道（高清）
在秘鲁频道观看智利VS.乌拉圭
智利和乌拉圭之间的比赛将在秘鲁的Movistar Plus信号（第6频道）上播出。您还可以了解Infobae Peru的这场决斗的目标，事件和争议，该决斗将全面报道卡塔尔2022年预选赛。
可能的阵容智利 VS.乌拉圭
智利：克劳迪奥·布拉沃；保罗·迪亚兹、加里·梅德尔和恩佐·罗科；毛里西奥·伊斯拉、克劳迪奥·巴埃萨、阿图罗·维达尔、查尔斯·阿兰吉斯和加布里埃尔·苏阿佐；爱德华多·巴尔加斯和亚历克西斯·桑切斯。
智利 VS.最后一场比赛乌拉圭
卡塔尔 2022 年世界杯：乌拉圭 2-1 智利
2018 年俄罗斯世界杯：智利 3-1 乌拉圭
2018 年俄罗斯世界杯：乌拉圭 3-0 智利
2014 年巴西世界杯：智利 2-0 乌拉圭
2014 年巴西世界杯：乌拉圭 4-0 智利
2010 年南非世界杯：智利 0-0 乌拉圭
2010 年南非世界杯：乌拉圭 2-2 智利
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