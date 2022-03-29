视频：詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）调高了社交网络的温度：穿衣服和没有纹身的光线

珍妮·穆里尔（Jenn Muriel）已经被公认为是一位才华横溢的内容制作者，但是，当耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio）和艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）在布卡拉曼加的一次会议上出演的丑闻被揭露时，她在社交媒体上的声望增加了。在这个三角恋的中间，穆里尔（Muriel）参与其中，他与paisa有关系，但直到那一刻才被证实已经结束。

最近，这位有影响力的人通过她的 “InstaStories” 分享了她的追随者问她的一轮 “问题和答案”，并用感性的照片回应了她的样子，然后才在身上刺上一些纹身。

她的一位追随者称之为 “photo of...” 的动态让她分享一张她何时没有纹身的照片，在那里，有影响力的人用裸露的躯干分享了这张照片，用手臂遮住了乳房，解开裤子，她瞥见了酒红色的内裤。除了以其令人难以置信的身材吸引人们的注意力外，穆里尔（Muriel）还用深色妆容和波浪状的头发遮住了脸的一半，这是她的追随者所要求的完美性感触感。

但这并不是唯一一张能让人喘不过气来的图像，他的一位追随者要求的另一个要求是 “为我的墙纸拍张照片”，回应是一张感性的图像，其中詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）穿着黑色紧身胸衣，蕾丝一直延伸到腰间。作为服装的补充，有影响力的人手里拿着一束红玫瑰，在那里，她的手臂上已经可以看到她的纹身，露出了 “致命女人” 的外表，并激发了粉丝的想象力。

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以下是 Jenn Muriel 的感性内容 ：

珍妮·穆里尔（Jenn Muriel）展示了有或没有纹身的曲线的性感，激发了追随者的想象力。摘自 Instagram @famososhastalaz

这些反应很快出现在社交网络上，因为八卦门户网站 “从A到Z的名人” 复制了有影响力的人分享的图像，而最受关注的评论是他们告诉穆里尔 “你看到了mamacita” 的评论以及其他告诉她 “她看起来非常” 的评论很漂亮，没有纹身。”

除了这个以及收到的图片的好评之外，珍妮·穆里尔（Jenn Muriel）还分享了另一个片段，当她看到自己的头发被白发侵入时，她表现出了自己的担忧，她注意到自己开始为社交网络录制视频的那一刻，还借此机会开玩笑这本来是他父亲留给他的唯一遗产。

“...我很震惊，天啊，我满是白发，看看这个，我的上帝...根据我母亲的说法，那是我父亲留给我的唯一遗产（笑）... 哦不，太恐怖了，” 剪辑中的内容生成器说。

这些图片由八卦页面 “Faranduleando ando” 复制，该页面已超过2400次观看，关注者点赞次数超过50次。这些评论介于嘲弄和理解之间，因为并非所有人都对头发白发感到高兴。

“Man Jenn，但这还不错，您赚的灰色越多”，“那是遗传，但是当他们从小就开始使用tin剂和角蛋白时，问题就更加严重了”，“白发看起来仍然很棒，它们给人一种成熟感” 等。

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