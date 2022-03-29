图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）在母亲去世一年后为她献上了一段动人的视频：“妈妈，我永远爱你”

En Boca de Todos的主持人图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）面临着一个人可能经历的最艰难的时刻之一，即母亲的去世。主持人在2021年像这样一个月失去了父母。这就是为什么他毫不犹豫地为她献上一段情感录像带的原因，他在视频中表达了自己对她的爱以及他一直在努力克服痛苦的事情。你还记得，每当你提到这个话题时，你都会忍不住流下眼泪，要求你的粉丝非常重视你的母亲。

这次，为了庆祝多娜·克拉拉（DoñaClara）逝世后的又一年，图拉在她的Instagram帐户上发布了一段情感视频。此外，她还写了一些敏感的话，强调她是个好母亲、妻子和女儿。

“在记住生活中的一切时，不可能不感谢上帝的生命，一个战士，自负，充满爱心，但拥有不可动摇的力量的女人...谢谢你留给我们妈妈的所有遗产。今天我向天堂祈祷和亲吻，因为一年前你在生日那天就离开了新的永生。” ，图拉·罗德里格斯写了关于唐娜·克拉拉的文章，他于 2021 年 3 月 28 日去世。

“今天天堂有个假期，我感谢上帝，因为他给了我们最好的妻子、母亲和祖母。妈妈，我永远爱你。” 啦啦队长总结道。

在视听中，您可以看到图拉的母亲与丈夫，孙女瓦伦蒂娜（Valentina）和她分享。该出版物很快赢得了跟随这位女演员的人的反响，在评论中，您可以看到埃里克·奥索雷斯，吉诺·佩萨雷西，埃内斯托·皮门特尔，演员埃米拉姆·科西奥等人的喜爱迹象。

图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）在母亲离开一年后将视频献给了母亲。（照片：Instagram）

图拉·罗德里格斯的女儿向祖母传达信息

就她而言，小瓦伦蒂娜（Valentina）去世一年后，她还向祖母克拉丽塔（Clarita）讲了几句话。

“生日快乐，奶奶。今天，我们也庆祝没有您的一年，我希望无论您在哪里度过LINDO，全家人都会从这里告诉您生日快乐”， 图拉和已故的哈维尔·卡莫纳的女儿写道。

图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）的女儿向祖母克拉拉致了一条信息。（照片：Instagram）

你还记得，唐娜·克拉拉（DoñaClara）去年因患有 COVID-19 并发症而去世。在重病几天后，这名妇女去世了，在图拉、她的孙女瓦莱里娅和丈夫唐·图洛的心中留下了巨大的空白。

从那以后，主持人一直没有停止通过社交网络或询问她的媒体表达自己的感受，经常强调她有多想念她。在母亲节，图拉向她传达了令人心碎的信息。

罗德里格斯告诉《科雷奥》报纸 ：“直到一个多月前（三月），我才意识到自己还是个女儿，现在我只是个妈妈。”但是，他澄清说，他的母亲本来希望他向前迈进，而不是被痛苦所克服。

她说：“我的克拉丽塔喜欢我在做的事情，也许我可以因为她的缺席而继续哭泣完全崩溃，这在人类上是正常的，但是我曾经的母亲永远不会允许这样做。”

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