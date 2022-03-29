TikTok 和 Maluma 有了新联盟

中国短视频平台 TikTok 宣布向哥伦比亚艺术家 Malum a 于 2017 年创立的非政府组织 El Arte de los Suenos 捐款一百万美元 和他的妹妹曼努埃拉（Manuela）为弱势儿童和有生活机会的年轻人的艺术教育做出贡献。

捐款金额为 50,000美元，将用于进一步推进该非政府组织的使命，即支持城市文化和其他表现形式，例如 作曲和表演音乐、唱歌、制作、跳舞和绘画。

“我们在基金会工作了好几年，我们已经给予每个孩子所需的关注和支持。我们已经帮助许多人摆脱毒品，离开街头，推动他们为梦想而战，这是我们最大的回报。” 作为2021年拉丁传统月庆祝活动的一部分，玛卢玛在TikTok内部活动中谈到了基金会在安蒂奥基亚的工作。

TikTok合同主管@@ 胡安·卡米洛·玻利瓦尔（Juan Camilo Bolívar）解释说，这个想法源于麦德林生活的 “通过艺术，文化和创造力进行复兴”。

在 COVID-19 疫情期间，Maluma 非政府组织参与了很多活动

在疫情期间，The Art of Dreams为处境危险的青少年提供了为期12个月的培训计划，该计划举办了现场和虚拟小组研讨会，主题从自我保健到情绪管理，动机，决策决策和赋权。

“我们很高兴能为这个基金会提供帮助，该基金会拥有我们的核心价值观之一，即通过思想的自由表达来建设更美好的未来。在哥伦比亚，TikTok认可和支持的希望和毅力推动了一场文化大革命，” 玻利瓦尔说。

自2017年以来，“梦想的艺术” 已与哥伦比亚成千上万的年轻人合作，与他们一起举办了 3,000多次个人心理学课程，500多个小组课程和7,000多个小时的培训。

文件照片：在 2020 年 1 月 6 日拍摄的这幅插图中，智能手机上显示了 TikTok 徽标。路透社/Dado Ruvic/File Photo

如果TikTok帐户受到制裁并且不再具有相同的观看次数该怎么办

有很多用户在TikTok上发布了视频，但他们不再像以前那样喜欢。如果发生这种情况，他们可能是 “影子禁令” 的受害者。这是社交网络更快地控制上传内容的一种方式。如果发生这种情况，Infobae将启动消除对TikTok的此类制裁的程序。

通常，当您尝试上传违反应用程序使用规则的视频时，就会发生这种情况。因此，解决此问题的最佳方法是简单地删除他们认为可能带您去那里的视频。

Shadowban en TikTok。（照片：WillCodex）

但是，有一个技巧可以从TikTok帐户中删除影子禁令。在使用之前，您需要下载该视频平台的最新版本，因此必须前往 Play商店或 App Stor e进行更新。

1.完成上一步后，输入 TikTok配置文件，然后单击三条水平线图标。

2。将显示两个选项，选择 “设置和隐私”。

3.找到 “隐私” 部分，然后激活 “私人帐户”。

4.将一个账户保密至少两周。该期限结束后，您必须禁用该选项并确认您不再拥有 shadowban。

上一步是如何完成的？一周之内, 您必须上传带有黑色背景和白色文字的视频，并带有以下消息:我正在尝试使用此方法来查看TikTok是否从我的帐户中删除了shadowban.如果我在你的《为你》里出来，请给我留言。

第一个和第二个视频可能不会获得太多观看次数；但是，第三个，评论，喜欢和观看次数将受到赞赏， 这将确认TikTok帐户不再受到此制裁。

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