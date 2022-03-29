这是塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）在加泰罗尼亚 Vuelta 加泰罗尼亚冠军加冕后获得的百万富翁款项

上周日，3月27日，来自宝来队的哥伦比亚人塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）在第七阶段也是最后一阶段之后在巴塞罗那赢得了Vuelta a Catalunya冠军，意大利选手Andrea Bagioli（QuickStep）赢得了冲刺。

这位哥伦比亚冠军在登上领奖台第二个抽屉的厄瓜多尔人理查德·卡拉帕斯（Ineos）和第三名的葡萄牙人若昂·阿尔梅达（阿联酋）之前取得了胜利。此外，这位国家车手在颁奖典礼上接替了英国选手亚当·耶茨，在世界巡回赛舞台圈中取得了首场胜利。

Higuita在与Carapaz进行了长达120公里的长途旅行后于前一天穿着领袖的球衣，他在最后阶段忍受了痛苦，他比厄瓜多尔人领先第九名，最终取得了最后的胜利。Higuita说：“昨天的演出结束后我很累，我知道这会很难，” Higuita补充说：“我预计会受到攻击。”

这位24岁的年轻哥伦比亚人是继2016年获胜者奈罗·金塔纳和2019年的米格尔·安赫尔· “超人” 洛佩斯之后，来自南美国家的第三位进入沃尔塔榜的选手。哥伦比亚人特别关注卡拉帕斯，他试图在倒数第二次攀登蒙特惠奇山时进攻，跑步者不得不攀登六次，但没有设法打开突破口。

在2022年赢得首场胜利和世界巡回赛的第一个冠军之后，这位哥伦比亚人因成为加泰罗尼亚巡回赛的加冕冠军而赢得了一大笔钱。这位24岁的车手在比赛中获得了约2万欧元的收入，这笔款项转给了哥伦比亚比索，为8300万欧元。

这个大奖的总结分为山区冠军和青年冠军，每个头衔都给了他1000欧元。此外，安蒂奥基安在第一阶段赢得了400欧元的第五名；第三阶段的第四名为500欧元，第四阶段的第三名为1000欧元。

一般分类：

1.塞尔吉奥·伊吉塔（COL/BOR）29h 53:33。

2。理查德·卡拉帕斯（ECU/INE）到 16 秒。

3.若昂·阿尔梅达（POR/UAE）52 秒。

4.奈罗·金塔纳（COL/ARK）53 秒。

5。胡安·阿尤索（ESP/ 阿联酋）1:08 分钟。

6。本·奥康纳（OFF/AG2）1:10 分钟。

7.托比亚斯·约翰内森（NOR/UXT）1:13 分钟。

8。纪尧姆·马丁（FRA/COF）1:16 分钟。

9.Torstein Tree（NOR/UXT）1:27 分钟。

10。山姆·波门（NED/JUM）1:55 分钟。



