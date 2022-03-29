AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期二 29 三月 2022
奇諾

这就是哥伦比亚国家队对阵委内瑞拉的表现

本周二，在卡塔尔预选赛的最后一天，“三色” 将与 “vinotinto” 进行资格赛

Newsroom Infobae

29 三月 2022

3月29日星期二，哥伦比亚国家队将访问委内瑞拉，参加2022年卡塔尔南美预选赛的最后一天，即第18场比赛。本周四，在对阵玻利维亚的最后一场比赛中，国家队在 3-0 获胜后开辟了进入世界杯的小机会。

最后一天对哥伦比亚来说至关重要，因为这将取决于其他比赛的结果才能进入复活赛。请记住，还有两支球队的情况与雷纳尔多·鲁埃达领导的球队相同：秘鲁和智利。

为了实现奇迹，必须记住，哥伦比亚队以20分在积分榜上排名第六；排名第五的秘鲁队必须击败委内瑞拉，并希望加雷卡队不要在对阵巴拉圭的比赛中获得三分；智利击败乌拉圭，因为有了这些结果抽奖自助餐厅会设法封住通往复活的道路。

现在，由雷纳尔多·鲁达领导的球队正在训练周二对阵何塞·佩克曼的维诺廷托的决斗。通过这场比赛，这将是哥伦比亚作为访客连续第八次关闭预选赛，并且在过去的七场比赛中，它没有失去任何承诺。

现在，关于哥伦比亚在世界杯预选赛中对阵委内瑞拉的表现，两支球队已经相遇了17次，其中8次在委内瑞拉。就他而言，国家队只赢了一场胜利，那是在1996年12月15日，比分为2-0，这场比赛是在1998年法国世界杯的情况下举行的。得分手是豪尔赫·贝穆德斯和伊万·勒内·瓦伦西亚诺。

另一方面，在这八场比赛中，两支球队都并列五次，委内瑞拉国家队赢了两次。尽管只有一场胜利，但自 2018年俄罗斯预选赛以来，哥伦比亚有六场没有对阵维诺廷托，两场友谊赛，卡塔尔的首轮比赛和美洲杯的一场比赛。

现在，应该记住，由何塞·佩克曼（JoséPekerman）领导的球员在主场预选赛的平衡对他们有利，此外，应该指出的是，阿根廷教练在带领国家队参加2014年巴西和2018年俄罗斯队之后认识了哥伦比亚球员。

现在，在卡塔尔预选赛的最后一天，国家队将在奥尔达斯港的Cachamay体育场面对委内瑞拉。这场比赛的时间表将在哥伦比亚时间下午6点30分，由Gol Caracol播出。最后，剩下的四项承诺也将在此时由Conmebol支配。

继续阅读：

这将是哥伦比亚队的阵容，他们将寻求对阵委内瑞拉的2022年卡塔尔复活赛的配额
哥伦比亚和委内瑞拉在预选赛中的决定性比赛预告中的五个重要事实