这就是哥伦比亚国家队对阵委内瑞拉的表现

3月29日星期二，哥伦比亚国家队将访问委内瑞拉，参加2022年卡塔尔南美预选赛的最后一天，即第18场比赛。本周四，在对阵玻利维亚的最后一场比赛中，国家队在 3-0 获胜后开辟了进入世界杯的小机会。

最后一天对哥伦比亚来说至关重要，因为这将取决于其他比赛的结果才能进入复活赛。请记住，还有两支球队的情况与雷纳尔多·鲁埃达领导的球队相同：秘鲁和智利。

为了实现奇迹，必须记住，哥伦比亚队以20分在积分榜上排名第六；排名第五的秘鲁队必须击败委内瑞拉，并希望加雷卡队不要在对阵巴拉圭的比赛中获得三分；智利击败乌拉圭，因为有了这些结果抽奖自助餐厅会设法封住通往复活的道路。

现在，由雷纳尔多·鲁达领导的球队正在训练周二对阵何塞·佩克曼的维诺廷托的决斗。通过这场比赛，这将是哥伦比亚作为访客连续第八次关闭预选赛，并且在过去的七场比赛中，它没有失去任何承诺。

现在，关于哥伦比亚在世界杯预选赛中对阵委内瑞拉的表现，两支球队已经相遇了17次，其中8次在委内瑞拉。就他而言，国家队只赢了一场胜利，那是在1996年12月15日，比分为2-0，这场比赛是在1998年法国世界杯的情况下举行的。得分手是豪尔赫·贝穆德斯和伊万·勒内·瓦伦西亚诺。

另一方面，在这八场比赛中，两支球队都并列五次，委内瑞拉国家队赢了两次。尽管只有一场胜利，但自 2018年俄罗斯预选赛以来，哥伦比亚有六场没有对阵维诺廷托，两场友谊赛，卡塔尔的首轮比赛和美洲杯的一场比赛。

现在，应该记住，由何塞·佩克曼（JoséPekerman）领导的球员在主场预选赛的平衡对他们有利，此外，应该指出的是，阿根廷教练在带领国家队参加2014年巴西和2018年俄罗斯队之后认识了哥伦比亚球员。

现在，在卡塔尔预选赛的最后一天，国家队将在奥尔达斯港的Cachamay体育场面对委内瑞拉。这场比赛的时间表将在哥伦比亚时间下午6点30分，由Gol Caracol播出。最后，剩下的四项承诺也将在此时由Conmebol支配。

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