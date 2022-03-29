根据 “波哥大我们怎么样” 的报告，首都委员会就是这样做的

最近，发布了第一份关于波哥大理事会机构绩效监测和评估的报告，该委员会的成员于2020年1月就职。调查结果由 “波哥大我们怎么样” 提出，这是一项公民活动，通过其计划 “Council Ho w Vamos” 来监测首都的生活质量。

重要的是要注意，由于国家地区政府因covid-19大流行而颁布的隔离措施，必须在2020-I、2020-II和2021-I期间暂停对理事会的监督。因此，在3个时期之后，该报告将再次与2021-II的分析一起提交。

考虑到疫情带来的新动态，“Council How Vamos” 对方法进行了调整，以继续对区议会的机构绩效进行定期的公民监测、监测和评估。因此，该计划将注意力集中在羊群和议员的表现上，特别是政治控制（PC）和规范活动（AN）。

“理事会我们怎么样” 的团队出席了145次会议。从那时起，确定发展计划和国土规划第一委员会就政治控制问题举行了最多的辩论，举行了20次会议，在规范活动方面，会议次数相同。

2021年下半年，“本学期提交的640项提案中的70项提案进行了辩论，并在58次理事会会议上进行了辩论。” 32％的会议重点讨论了城市的交通和交通，主题包括：地铁，第七届绿色走廊，道路网络状况和自行车车道。

报告指出：“如果我们将举行的会议总数与讨论的提案数量进行比较，财务委员会每次会议讨论的提案会更多。”在规范活动方面，讨论了38项协定草案，其中17项已转化为城市协定。他补充说：“这些新举措中有57％与环境，健康和公共安全有关，全部由议员撰写。”

关于克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）政府提出的主题，卡比尔多（Cabildo）会议中有32％集中在以下主题上：2022年地区预算，领土规划计划（POT）和社会经济救援计划。

长椅和议员的行为

该报告保证，议员和议员的表现总体上非常出色。在监管活动方面，77％的议员被评为高于85％，而35名议员（77％）由于对方法的关注而表现出色，其中四名议员超过了评级的90％。

关于政治控制，“92％的替补席表现突出，评分高于76％；没有一个表现'差'或'差'（低于25％）。”在这种情况下，93％的议员（42名）获得了75％的更高分数，而其中只有一名议员的分数超过90％。

在这两种情况下，最突出的前五名是：绿色联盟党、中央民主党、哥伦比亚 Humana-up 联盟和自由党。报告总结说，这些代表了 “波哥大议会的三支力量：反对派、政府和独立力量”。

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