世界从covid-19疫苗短缺变成过剩

（彭博社）在争分夺秒地建设能力并满足对covid-19疫苗看似无法满足的需求之后，全球疫苗行业现在面临着需求减少的问题。

这种

趋势可能会减缓辉瑞公司和阿斯利康公司等巨型药剂师的高销售额，并给从印度到印度尼西亚的本地制造商带来新的问题，这些制造商发展了巨大的疫苗生产能力，但现在正在应对供过于求的问题。

尽管增援可能会使全球对covid疫苗的需求保持活力，但过去一年大部分时间里普遍存在的巨大短缺已经减少。现在，全球过剩的可能性似乎更大。

欧亚集团医疗保健顾问斯科特·罗森斯坦说：“尽管许多国家都在使用加强疫苗，但世界大部分地区的供应超过了需求。”

同时，越来越多的制造商正在进入市场。

分析公司Airfinity Ltd表示，到2022年可能生产超过90亿剂疫苗，但到2023年及以后，对疫苗的需求可能以每年约22亿至44亿剂的速度下降。

政府尚未下达2022年的订单，这表明如果该国购买大量加强剂量，则有增长空间。阿斯利康拒绝置评。辉瑞没有直接解决有关疫苗需求的问题，并在一份声明中表示，到2022年有足够的能力为世界接种疫苗，但获得疫苗的障碍仍然存在。Moderna 没有进一步发表评论。

更多供应

印度

的问题尤其严重，印度是世界上最大的疫苗产业的所在地，该行业应对国内和全球供过于求的问题。

总部位于海得拉巴的大型制造商Biologic E. Ltd. 投资约150亿卢比（1.95亿美元），在疫情期间将产能翻一番，达到每天约400万剂疫苗。但是，鉴于大多数成年人已完全接种疫苗，而且政府没有表现出加强加强剂量运动的紧迫性，目前尚不清楚还会再购买多少剂疫苗。

首席执行官阿达尔·波纳瓦拉（Adar Poonawalla）在1月份表示，印度血清研究所有限公司是该国领先的供应商，去年生产了20亿种共生疫苗，由于缺乏订单，于12月停止了生产。Serum没有回应有关该公司共生疫苗生产水平的问题和置评请求。

罗森斯坦说：“未来的重大问题之一将是随着需求的减少，如何处理所有这些疫苗生产能力。”“对其他疫苗的需求可能不足以使其成为所有这些制造工厂的可行选择。”

mRNA技术

其他印度疫苗供应商也在寻找covid以外的创新免疫机会.

Biocon Ltd总裁Kiran Mazumdar Shaw在本月早些时候告诉彭博电视台：“我们相信，不仅针对covid-19的疫苗，而且针对流感，肺炎球菌和其他被忽视疾病的疫苗都将开始成为非常重要的机会。”

同时，在世界其他地方，一些开发人员正在丢掉毛巾。来自印度尼西亚的卡尔贝·法玛（Kalbe Farma）以库存充足为由，本月暂停了与韩国Genexine Inc. 的共生疫苗的研发。它现在打算将DNA技术用于其他类型的疫苗。

尽管目前存在压力，但各公司可能会继续看到对加强剂量的需求，同时寻求优于初始产品的改进疫苗接种。日本武田制药公司疫苗部门总裁加里·杜宾说，covid似乎正在演变成一种可能成为流行病的疾病，这意味着它可能会继续存在。

他说

，尽管如此，人们仍然怀疑是否需要定期增援以及多久需要定期增援，以及可能的变种是否 “能够迅速改变局面”。

原注：

世界从短缺转变为可能的Covid-19疫苗过剩

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