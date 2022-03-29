乌克兰外交部长排除了与俄罗斯谈论伊斯坦布尔谈判中的全民公决的可能性

乌克兰外交部长迪米特罗·库莱巴周一晚上表示，他排除了在土耳其城市伊斯坦布尔谈判代表团之间进行新一轮接触之前谈论可能举行的全民投票的可能性。

“我们将决定是否举行哪次全民投票。这不是谈判的主题，” 库莱巴在乌克兰轮值主席国收集的一份公报中说，是否就俄罗斯占领的领土和其他相关问题举行这样的磋商是 “乌克兰的内政”。

外交部长还强调，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基已经发出了 “非常明确的指示”，乌克兰 “不进行人民，土地和主权贸易”：“我们的立场是强化的，” 他说。

他说：“我们期待着两国代表团之间的对话，看看俄罗斯人是否愿意在某些事情上真正达成共识来参加这些会谈，或者只是重复他们从一开始就听到的要求。”

因此，乌克兰外国投资组合的持有人强调，如果 “情绪发生了变化，你准备好进行认真，实质性的对话和平衡的安排，那么事情就会向前发展”。他补充说：“如果这是他们闭门造车的宣传印刷品的重演，那么他们将以同样的方式分散。”

库莱巴还表示，“没有协议”，但有 “思想，建议和想法的交流”。外交部长还对土耳其在调解努力和推动谈判进程中发挥的领导作用表示赞赏。

乌克兰士兵在与俄罗斯军队作战的现场走在一辆受损的车辆旁边

他强调@@ 说：“在本月，俄罗斯的公共立场逐渐改变了占领乌克兰主要城市的计划，然后解释说敌对行动仅限于占领顿涅茨克和卢甘斯克地区。”

此外，乌克兰武装部队空军报告说，在过去24小时内，它击落了17个 “敌方” 空中目标，其中包括8架飞机和3架直升机。

乌克兰武装@@ 部队在Facebook上发布的声明写道：“空军袭击了17个空中目标：八架飞机，三架直升机，四架无人驾驶飞行器和两枚巡航导弹。”

他们补充说，乌克兰国防军 “继续维持马里乌波尔市的循环防御，保卫和阻止敌人在切尔尼戈夫地区的前进。”

他们还保证，俄罗斯军队已从 Kryvyi Rih 通道撤出 40-60 公里。

Kryvyi Rih地区国家行政当局负责人Oleksandr Vilkul@@ 宣布：“敌人不仅被四面八方拦住，而且还被从遥远的城市中推回，” 基辅独立报说。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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