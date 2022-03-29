The shocking photos of a city recovered by Ukraine after weeks of Russian occupation

两名俄罗斯士兵的尸体被遗弃在森林里。堆积在坦克顶部的乌克兰军队显示出胜利的迹象。震惊的人们在烧焦的建筑物中间排队寻求帮助。这些是乌克兰城市的景点，该城市至少现在已经重新控制了俄罗斯军队。

在乌克兰军队宣布俄罗斯占领数周后，俄罗斯边境附近的东北城市已经收复后不久，美联社抵达特罗斯蒂亚内茨，美联社周一看到了战争最严重的平民景观。

堆积在坦克顶部的乌克兰军队庆祝胜利。(美联社/efrem Lukatsky)

医院被损坏，窗户上有碎玻璃。火车站被枪杀了。居民们小心翼翼地走，对地雷不信任。他们沿途骑着自行车经过火山口，越过房屋的废墟。目前尚不清楚有多少平民死亡。

俄罗斯坦克像士兵一样被烧毁、扭曲、被遗弃在森林里。其中一名士兵的腿上有一条红带。另一个人的头上有一只胳膊，好像他在午后的阳光下在树叶上小睡一会一样。一名乌克兰士兵用脚趾肘住了他。

俄罗斯坦克像士兵一样被烧毁、扭曲、被遗弃在森林里。(美联社/efrem Lukatsky)

一辆红色的 “Z” 标志着一辆俄罗斯卡车，挡风玻璃破损，靠近堆积的弹药箱。整个@@ 城市堆满了数百个箱子，包括一些装有炮弹的箱子。好奇的居民凝视着一盒开着的贝壳。

目前@@ 尚不清楚俄罗斯军队去了哪里，他们在什么情况下逃离，或者该市在未来几天内是否会没有他们。沃洛德米尔·泽伦斯基总统在晚间讲话中强调，乌克兰东北部最近的大城市哈尔科夫周围和其他地区的局势仍然紧张。

乌克兰军队恢复在Trostyanets的存在对于一个预计一些俄罗斯军队将撤出的国家来说是一种解脱。(美联社/efrem Lukatsky)

但是，乌克兰军队恢复在特罗斯蒂亚内茨的存在对于一个预计在激烈抵抗下撤出的俄罗斯军队将撤出的国家来说是一种解脱。

一位美国国防部高级官员。美国表示，华盛顿认为乌克兰人已经恢复了 Trostyanets。这位不愿透露姓名的官员在讨论美国情报评估时发言。陆军表示，俄罗斯军队基本上仍处于首都基辅附近的防御阵地，在该国其他地区进展甚微。

一辆被乌克兰军队摧毁的俄罗斯坦克。(美联社/efrem Lukatsky)

上周末，由于其部队在该国部分地区停滞不前，俄罗斯似乎减少了战争目标，称其主要目标是控制东部的顿巴斯。

在Trostyanets，经过数周的占领和激烈的战斗，一些居民似乎已经失去了所有的正常感。

邻居们排队寻求帮助（AP/Felipe Dana）

一位居民维塔利@@ ·布茨基说：“就个人而言，我没看见太多。”然而，三枚导弹击中了他的房子。他说，火车站以外的许多建筑物都遭到破坏。

在冰冷的风中，他和其他人冒险去看看剩下的东西。

火车站前装有弹药的箱子。(美联社/Felipe Dana)

未爆炸的弹药覆盖了火车站前的广场。广场两旁有战壕和护堤，表明俄罗斯军队正试图捍卫自己的阵地。在车站下方的一个掩体里，墙壁和门很厚，房间里摆满了制服和军靴。

一名妇女在 Trostsyanets 市一辆被毁的坦克前经过（美联社照片/Felipe Dana）

墙上有爱国主义的信息，其中包括孩子们用俄语签名的画作，上面写着 “谢谢你的和平，士兵”。另一个房间被用作诊所，准备好了未使用的滴管，办公桌变成了床，尽管没有血迹。

经过数周的占领和激烈的战斗，一些居民似乎已经失去了所有的正常感。（美联社照片/Felipe Dana）

在@@ 废墟中看到一包俄罗斯口粮。但居民表示，士兵们还在挨饿。

一位没有透露她名字的居民说：“晚上他们来找我们，来到我们的房子和地下室，偷走了我们的泡菜、土豆、黄油和黄瓜。”

他称俄国人为 “兽人” 或妖精般的生物。他说，来自顿涅茨克和卢甘斯克地区的民兵也在那里。整个城市都被占领了。

左上角的乌克兰士兵站在乌克兰Trostsyanets的两名俄罗斯士兵的尸体附近。（美联社照片/Felipe Dana）

居民们迎接了在可怕的人道主义局势中度过了数周的乌克兰坦克（美联社照片/Felipe Dana）

现在，对于居民来说，还有一些呼吸的空间。为了寻求帮助，他们迎接了过往的乌克兰坦克。

“正如你所看到的，过去一个月这里有战斗。弹丸在飞行，人们说他们很害怕，” 紧急服务部门的叶夫根尼·科辛说。“他们没食物或水了。那里的人道主义局势很糟糕。现在过去三天没有天桥或爆炸事件，也许情况正在好转。”

（美联社 Por ANDREA ROSA 和 FELIPE DANA）

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