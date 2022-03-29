秘鲁球迷因为用假票欺骗他而被拒绝进入国家体育场的那一刻

秘鲁对巴拉圭在卡塔尔2022年预选赛的最后一天在国家体育场进行比赛。秘鲁国家队需要赢得胜利才能获得世界杯复活的传球，因此许多球迷希望通过支付高昂的费用来转售世界杯的门票，从而在体育场上陪伴双色高达S/3千个鞋底。还有一些骗子骗了 “红白” 毫无戒心的追随者。

通过因转售门票而进行现场直播的拉丁裔，一名年轻人被拒绝进入，因为他进入国家体育场的门票是假的。

“我在外面买了（门票）（用于转售）。我付了 250 个鞋底，” 那个男孩说，当其他人等着轮到他们时，他不得不离开队伍。“是的，我在外面买的，” 这位拉丁裔记者与秘鲁球迷联系时重复说。

“White-Red” 的追随者去寻找把他扯掉的人，但他几乎不可能在同一个地方找到他。

据记者介绍，这不是唯一一个入口被反弹的人，但还有其他人没有被电视摄像机捕获。

这位记者解释说：“（诈骗者使用）QR码并将其分发给10或20人；这非常危险，” 这位记者解释说，以便知道秘鲁和巴拉圭之间的比赛门票的诈骗模式是什么样的。

一张票最多三千个鞋底

在 Facebook 上，南区或北区的门票最初是 S/140 时最高可达 S/630 底数。原价为S/950的中西部的门票是以S/2,900鞋底的价格提供给用户的。

在国家体育场外，有可能知道他们提供的热门门票可以达到S/1,000鞋底，但是当原价为S/140时，他们可以将其保留在S/750。

负责销售秘鲁vs巴拉圭门票的Joinnus运营总监多明戈·塞米纳里奥（Domingo Seminario）告诉《Gestión》报纸，秘鲁国家队的球迷建议不要购买转售，因为它们可能是假的，因为他们可以将其出售给几个人，今天发生了这种情况“Blanquirroja” 的支持者，其他参加国家体育场鼓励双色运动的人也发生了这种情况。

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