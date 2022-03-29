选举观察团在哥伦比亚大选期间没有收到俄罗斯干预的 “任何信息”

上周末，几家媒体透露，2022 年选举将举行，公众舆论引起了极大的轰动。被俄罗斯渗透，据说这个国家也将资助哥伦比亚的几次抗议活动。面对全景，Infobae 咨询了选举观察团（MOE）国家主任亚历杭德拉·巴里奥斯·卡布雷拉。

巴里奥斯说，在他们定期收到的报告中，他们没有关于该国干预了3月13日星期日举行的立法选举和内部磋商的记录或警报。

该指令说：“在共和国国会选举的选举前进程中，选举观察团没有收到任何信息来表明确实有任何干预措施，” 该指令同时宣布了存在的问题和方面确定并标记了上次选举。

应该指出的是，目前由弗拉基米尔·普京统治的俄罗斯正在与乌克兰发生内部冲突。这种情况已被哥伦比亚的伊万·杜克（IvánDuque）政府拒绝，这就是为什么EOM认为必须由行政部门报告所谓的俄罗斯对该国的干预。“应由国家政府报告媒体进行的调查是否对已通过的选举产生影响。他敦促说，我们处在一个艰难的时期，我们并不轻松，我们正处在困难时期。”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。EPH/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

宣布俄罗斯人在该国存在的媒体《El Tiempo》报纸说，杜克政府已经被告知这种情况。在这方面，对于EOM的主任来说，哥伦比亚总统必须告知他们是否想与普京政府断绝外交关系，这就是为什么他们没有就该国的外国人问题进行报道的原因。

亚历杭德拉·巴里奥斯建议：“如果哥伦比亚正在寻找的是因为乌克兰问题而寻找与俄罗斯断绝关系的理由，那么我认为值得把这个问题摆在桌面上。”

他甚至再次重申，哥伦比亚选举观察团没有被告知该国在今年的选举中的影响。他说：“这个决定应该由（哥伦比亚）外交部外交部做出，但不是要在选举过程中指出这一点，而是要具体说明受影响的因素（来自俄罗斯），” 他说，

在图片中，国家注册商亚历山大·维加（Alexander Vega）为5月29日的总统选举展示了新的E-14表格。照片：国家登记处

在不同的政治机构谴责涉嫌欺诈行为之后，选举观察团负责人承认，在哥伦比亚，“选举过程仍然存在很多不信任”，这就是为什么她认为应该就此事采取行动，让哥伦比亚人安心一点。

“在未经国家政府和外交部核实的情况下，再包括一个因素（所谓的俄罗斯的干预），对选举进程来说并不是最好的选择。他警告说，这最终可能导致其他公民也开始相信所获得的结果与公民的意愿无关，而是被哥伦比亚人以外的力量所改变。”

此外，他直接提到了3月13日国家公民身份登记处页面遭受的所谓黑客攻击，并澄清说，该实体面临的损害是由于提及预先计算的 “数据传输系统” 造成的，如果不是问题，那不是黑客攻击的问题数据传输中的错误”，他说。

总统伊万·杜克和玛塔·卢西亚·拉米雷斯宣布，他开始计划在乌克兰撤离68名哥伦比亚人。照片：总统职位。

巴里奥斯·卡布雷亚说，他还重申了总检察长办公室的立场，该办公室排除了网络攻击，并且像注册局一样，报告说，该页面的崩溃是由于它 “已经饱和，无法承受大量流量”，并补充说：

选举观察团将与该国选举当局一道，力求不再出现过去政治进程带来的不便之处，因此，他们宣布了一些不久将制定的举措。

“我们将以一种特殊的方式加强对共和国总统选举的选举观察，这与计票过程有关。这就是我们正在与所有区域盟友交谈的内容，以便有一批重要的观察员。其次，我们正在制定一份路线图，在该路线图中，我们正在向全国公民身份议会提出获取信息的具体要求，目的是建立信任，” 他说。

为了结束与 Infobae的对话，巴里奥斯敦促杜克政府和书记官长办公室提供更多的教学法和保障，以便正确地进行即将到来的选举程序。

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