“不闭嘴的狗”：安娜·卡茨的获奖电影现已按需提供

这是电影制片人兼女演员安娜·卡茨（Ana Katz）拍摄的第六部电影，这与她做过的任何事情都不一样。鼓励《椅子游戏》的导演、《流浪的新娘》、《我的公园之友》和《梦想弗洛里亚诺波利斯》的洛斯·马齐亚诺斯（Los Marzianos）进行更多的实验工作。断断续续地以黑白拍摄了三年，《不沉默的狗》经过了五位摄影师（古斯塔沃·比亚齐、吉列尔莫·涅托、马塞洛·拉文特曼、费尔南多·布兰克和华金·内拉），并创作了一部存在主义的故事似乎对疫情有话要说，尽管它是在疫情发生之前写的。

电影导演安娜·卡茨（来源：Flow Press）

这部电影由一系列小插曲组成，这些小插曲是关于同一个人的故事的集合。这是塞巴斯蒂安，或者是塞巴斯，一个30多岁的安静男人，由导演的兄弟丹尼尔·卡茨饰演。塞巴斯是一位平面设计师，他不能独自离开他的狗丽塔，因为当他不在时，她会悲伤地嚎叫。或者说三个邻居（卡洛斯·波塔卢皮、苏珊娜·瓦雷拉、伦佐·科扎），有一天，他们带着雨伞挤在塞巴斯蒂安多雨的院子里，伪装成对狗的担忧，提出抱怨。

塞巴斯决定带她去工作，但她的老板（瓦莱里娅·路易斯）和她的助手（法比安娜·马丁内斯）解释说她不能。因此，他开始在不同的职业中徘徊，照顾一个垂死的男人（何塞·路易斯·阿里亚斯），安慰那个男人心疼的妻子（拉奎尔·班克），参加农业合作社并播客。

（来源：Flow Press）

在母亲的婚礼（Lide Uranga）上，他遇到了将要生孩子的女人（朱丽叶·齐尔伯伯格），看来我们正在处理一个浪漫的故事，但导演及时提出了可能是科幻小说的转折。陨石的坠落造成了健康紧急情况，如果人们想直立行走，就必须戴上宇航员呼吸头盔，因为空气的透气性不超过一米高。

通过这些时间的飞跃，我们在某些短发场景中看到Sebas，在其他场景中他有长发；有或没有胡须。在这部电影上映的73分钟内，Katz设法对生命形式制作了不同的屏幕截图。

（来源：Flow Press）

对于这位电影制片人@@ 来说，这只不沉默的狗正值奉献的时刻，她与塞巴斯蒂安·博伦斯泰因，卢克雷西亚·马特尔，达米安·西夫隆和巴勃罗·特拉佩罗一起，作为过去十年的杰出导演之一，因其职业生涯而获得了Konex奖。

不闭嘴的狗现在可以在Flow的On Demand上观看，并加入平台上提供的各种娱乐选项，例如直播电视以及连续剧，电影，纪录片，游戏和音乐的点播内容，提供最佳和完整的多屏体验。