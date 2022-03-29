索非亚·佛朗哥再次与阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉一起参加政治竞选活动，玛加利·麦地那爆炸了：“多么虚伪”

索非亚·佛朗哥（SofíaFranco）出现在丈夫拉莫利纳·阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉（La Molina Álvaro Paz de la Barra）市长旁边时，她又回到了媒体的眼中，她与丈夫一起出演了2021年3月发生的家庭暴力事件。

当这位商人竞选成为下一任利马市长时，两人都在为有政治目的的终身游行。麦加利·麦地那（Magaly Medina）当然没有忽视这一点，这是与burgomaster和解后对房东的主要批评之一。

让我们记住，尽管受到虐待，但阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉和索非亚·佛朗哥还是决定在2021年9月恢复恋爱关系从那以后，大众的 “Urraca” 一直反对它，指出暴力是不能原谅的。

“看到一个女人在一年前寻求帮助，大声求救，这个男人在心理上虐待了她，现在她似乎和他一起陪着他，真是太离谱了。更虚伪的是，他们现在不会告诉我两者是完美家庭的榜样。” 司机在看到游行中两人照片的报道之前就开始说。

她在观看了@@ 索非亚·佛朗哥跳舞的视频后补充说：“我真的不明白索非亚·佛朗哥怎么能借自己参加这场比赛，出去支持儿子的父亲参加这场政治竞选活动，而她应该保持一段距离，表明她尊重自己和儿子。”和她的长子和丈夫一起享受。

节目主持人还指出，也许索非亚·佛朗哥同意陪伴他，以换取他继续维护房屋并表现得像个 “好父亲”。最后，他表示，两人希望看起来像是 “幸福的家庭”，因为他们的真实 “面孔” 是在暴力发生当天露面的。

“我们公开知道的是他们多次向我们展示的面孔，从所有卑鄙的角度来看，这都是如此。我很遗憾看到像索非亚·佛朗哥这样的女性试图伪造一种我们认为不存在的明显常态，试图假装自己是一个幸福的家庭，而我们已经知道并非如此，” 亚视主持人说。

“这对打击暴力侵害妇女行为的任何事业都不利。这对我们没有任何好处，我认为索非亚看起来像这位候选人一样糟糕。我认为他的选民不会改变对他的同情。他总结说，他对我们所经历的奇观感到非常糟糕。

索非亚·佛朗哥和阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉之间发生了什么？

索非亚·佛朗哥（SofíaFranco）和阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉（Álvaro Paz de la Barra）因涉嫌不忠和司法问题而多次受到风暴的关注。但是，在国家媒体上听起来最多的丑闻是双方在2021年3月发生的对抗。这对夫妇最终在警察局因家庭暴力和人身暴力而互相谴责。

当时，阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉（Álvaro Paz de la Barra）指责这位前电视节目主持人是赌徒，酗酒者和吸毒者。然而, 几个月后, 双方都公开宣布他们决定恢复恋爱关系.

索非亚在被丈夫指控对他进行人身攻击后由新进步党进行手术。（照片：网络）

继续阅读

苏西@@ ·迪亚斯（Susy Díaz）要求他们停止批评内斯托·维拉纽瓦（Néstor Villanueva）的 ampay 舞者索菲亚·卡维罗：“别对她说恶话”