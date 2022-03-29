SEP：下载成绩单和学习证书的最后一天是什么时候

对于接受基础教育的学生及其父母来说，最重要的两份文件是学习证书和成绩单，用它们可以核实未成年人是否在教育机构就读。

但是，由于大流行，这些论文的交付因远程工作而变得复杂，但是公共教育部（SEP）为父母提供了一个平台，可以在家中舒适地快速，轻松，免费地下载它们。

教育和教育管理系统（SIGED）使特定部门能够从 3 月 28 日星期一开始下载基础教育选票，有效期至下周四 31 日，即记录第一个成绩交付期的日期。

要在网站关闭之前完成此过程，您必须遵循以下几点：

1.获取学生的唯一人口注册密钥 (CURP)。

2。前往 SIGED 页面查找带有 CURP 的选票。

3.找到查看选票和证书的选项，然后单击。

4.此时，有两种方法可以获得选票：第一种是使用来自CURP和学生注册学校的工作中心密钥（CCT）的数据。第二个是关于输入学生的个人信息：名字、姓氏、性别、出生日期和地点。

5。填写完所有字段后，选择要下载的文档和评估日期。

该过程很遥远，因为学校仍然无法正常运作（照片：MARÍAJOSÉMARTÍNEZ /CUARTOSCURO）

通过同一页面，您可以查看和下载学习证书，只需单击证书，而不是投票选项，然后选择相应的日期。还有一种方法可以使用 QR码执行此过程。

-在下载的文档中找到二维码模块。

-使用智能手机摄像头或应用程序读取代码。

-等待应用程序显示代码，最后一步是将其保存到您的移动设备。

-如果文件中有任何错误，则必须在学生的教育机构中表达。

SEP回忆说，必须保留这两份档案作为未成年人的学业记录。他还指出，学校文件的下载是免费的，可以通过任何电子设备完成。

文档可以从任何移动设备下载（照片：ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO）

在这个圣周，未成年人和他们的父母已经在家门口外出休息，这是公共教育部为学生提供休息的时间。因此，对于2022年，该期限将从 4月11日星期一至同月的22日星期五进行考虑。这样，老师和学生必须在4月25日星期一之前返回课堂。

这不是学生在四月份唯一的休息时间，因为在四月份结束之前，会有更多的时间没有上学，因为上学活动将在四月的最后一个周末暂停。

根据日历，由于教师和管理人员将召开学校技术委员会会议，这座桥梁将从4月29日星期五开始。然后，它将于 3 月 30 日星期六和 5 月 1 日星期日加入。

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