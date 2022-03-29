时间表，这些是将于4月在哥伦比亚举行的音乐会

2022年已成为音乐活动复兴之年，在今年的前三个月，该国举办了几场音乐会，其他音乐会也已得到确认。3月有关于该领域的重要消息，因为预计将举行干扰节，但最终被取消，而埃斯特雷奥野餐节确实举行了；莫拉特，麦莉·赛勒斯和亚历杭德罗·费尔南德斯的五场演讲也在波哥大举行。

就其本身而言，4月份也有该国重要艺术家准备的几场演讲。这是四月份在该国主要城市举行的音乐会时间表。

本月最令人期待的活动之一是Equal Festiv al，在该节中，来自Spotify平台的播放列表成为直播活动。音乐节框架内的音乐会时间表：

4 月 1 日：Goyo /Elsa 和 Elmar

4 月 6 日：Ventino//Juliana Velasquez

4 月 8 日：Karen Lizarazo //拉斯维拉斯

4 月 20 日：Paola Jara

4 月 22 日：Lido Pimienta /Nidia Gongora

4 月 27 日：安德烈·埃切维里//玛丽亚·克里斯蒂娜·普拉塔

4 月 29 日。Farina/Bad Milk

EQUAL Festival将于3月30日在波哥大开幕，并举办了一场独特的活动：“破坏它的女人” 一系列引爆对话。礼貌。

有兴趣购买音乐会门票的人可以通过 Spotify 上 EQUAL Colombia 播放列表中的永久购买链接以及 www.entradasamarillas.com/list/equal 购买。

Movistar Arena 本月以阿根廷人 Fito Páez + Full Banda 的演出拉开序幕，他们演奏了 Circo B eat、Mariposa Tecknicolor、Dar Es Dar、Al Lado Del Camino、Love After Love、Dos En La Ciudad 等歌曲。

4月2日，鲁本·布莱德斯将带着他的最新作品《Salswing》抵达波哥大Movistar竞技场，他将在罗伯托·德尔加多乐团的陪同下提出这项提案。在麦德林期间，在伊万·拉米罗·科尔多瓦体育馆，西尔维斯特·丹贡德将带着他的 “Las Locuras Mías” 之旅。

对于金属流派的粉丝，4月2 日，哥伦比亚金属日将在波哥大举行，届时将展示诸如大屠杀，威胁之下，苦难之泪，路西法，Ursus，Released Mind，Voragine和Panic Attack等乐队。与这种类型齐头并进的英国进步金属乐队 Tesserac t将于 4月3日抵达波哥大，将在该国的黑桃王牌俱乐部首次亮相。

4月6日，出生于白俄罗斯明斯克的乐队 Molchat Dom a将在皇家中心剧院上演，其声音在Tik Tok和Instagram上风靡一时。4月8日，2022年神级全明星赛将在Movistar竞技场举行，这是首届国际比赛，西班牙自由泳的最佳代表将举行。

4月21日，亚历杭德罗·桑兹（Alejandro Sanz）将在波哥大与 #La Gira 一起出席，门票价格为69万美元；该活动是定于去年 11 月在该国举行的音乐会的一部分，该音乐会正在重新安排。同样，桑兹还将于 4 月 23 日在卡利的帕斯夸尔·格雷罗体育场演出。

30-11-2018 演示亚历杭德罗·桑兹的新单曲 “我什么都没有” 欧洲西班牙协会 JOSEFINA 白欧罗巴出版社

此外，4月28日轮到由卢西亚·加兰（LucíaGalán）和华金·加兰（Joaquí nGalán）兄弟组成的阿根廷二人组 Pimpinel a的普通粉丝了，他们将取得所有成功，并与 Myriam Hernán dez一起在Movistar竞技场举行一场独特的音乐会 4 月 29 日在表演中心 La Macarena 举行。同样，4月29日，在剧院市长胡利奥·马里奥·桑托多明戈（Julio Mario Santodomingo）上，沃尔特·席尔瓦（Walter Silva）将是该国最受认可的拉内拉音乐之声之一。

里卡多·蒙塔纳（Ricardo Montaner）是拉丁流行音乐和西班牙浪漫民谣的最伟大代表之一，他将于 4月29日在麦德林市长广场的新黄亭和2022年4月 30 日在Movistar Arena举行音乐会，展示他的新专辑 Fe。

Maluma 基金会获得了 TikTok 的百万富翁支持。（照片：波哥大新闻与通讯）

本月还将以 Maluma 的演讲结束，他将于明年 4月30日接管麦德林的Atanasio Girardot体育场。

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