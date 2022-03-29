卡利总统否认杜达梅尔所谓的辞职

拉@@ 科鲁尼亚卡利正在庆祝当地租车历史上最糟糕的赛季之一，在Dimayor Betplay联赛中，它在进球差异中以11分和负7分在Dimayor Betplay联赛中排名第18位。这幅画 “Azucarero” 对于其在C onmebol解放者大会上的展示方式产生了某种不确定性。

应该记得，上周哥伦比亚队的对手在大陆比赛中相遇，卡利将与阿根廷的博卡青年队，巴西的科林斯人和玻利维亚的Always Ready一起成为E组的一员。

杯赛的首次亮相将与4月5日在当地条件下的 “Xeneize” 平局相提并论，对这支拉科鲁尼亚卡利的怀疑多于确定性，这甚至不是2021年下半年成为冠军的球队的影子。

此外，委内瑞拉教练拉斐尔·杜达梅尔（Rafael Dudamel）的连续性编织了许多版本，后者还没有回到联盟第十一届卡莱尼奥的可悲局面。

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上周日，这位哥伦比亚冠军在帕尔马塞卡以 2-1 击败西甲 Betplay DiMayor Cortuluá 的第 13 场比赛后喘口气，尤尼·冈萨雷斯和约翰·巴斯克斯得分，而路易斯·卡洛斯·鲁伊斯为 “Corazón del Valle” 球队进球。

然而，有传言称，智利大学的前教练尽管在上次郊游中取得了胜利，但他已经辞职了。

因此，该机构总裁马可·凯塞多（Marco Caicedo）不得不在卡利接受Antena 2采访时断然否认委内瑞拉舵手的辞职，从而赶上这些版本。

同样，Superdepor 的老板指责社交网络，因为他保证人们会被这些媒体中不断流传的假新闻所吸引。

上周，记者卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯（Carlo s Antonio Vélez）在他的专栏中说，帕拉布拉斯的Antena 2 市长之所以没有放弃杜达梅尔的服务，真正的原因是他们的薪酬成本很高。

目前，拉斐尔·杜达梅尔在拉科鲁尼亚卡利的周期将继续下去，他将不得不在本周五访问 Techo 体育场的 Equidad Seguros 参加 Dimayor Betplay League 的 Date 14 时面对下一次联赛考试。

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