政治家和记者利用亚历杭德拉·奎瓦斯案反对格茨·马内罗：“必须被解雇”

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

亚历杭德拉·奎瓦斯和劳拉·莫兰因涉嫌谋杀检察官亚历杭德罗·格茨·马内罗的兄弟而被挑出来、迫害和监禁，他们赢得了免受国家最高法院（SCJN）全体会议，完全免费。

在3月14日颁布了对这些问题的深入分析之后，部长们一致认为，对两名妇女的逮捕令和正式监禁令均违宪。

此外，他们还从最高法院补充说，到目前为止，当局尚未认可《宪法》为此目的确立的要求。该项目的最终投票结果是11票赞成，一致通过。

照片：丹尼尔·奥古斯托·桑切斯/CUARTOSCURO.COM

在这方面，反对派成员、批评家和政治分析家以及记者攻击了检察官Gertz Manero，后者在决议通过后要求他立即辞职。

政治学家兼作家丹妮丝·德雷斯则表示，投票发现，据称整个案件是由检察官本人 “在他的个人复仇办公室” 武装的。因此，他认为 Gertz Manero 应该 “被解雇、调查和审判，而不是受到保护”。

活动家玛莎·塔格尔（Martha Tagle）则补充说：“参与此案的CDMX总检察长办公室和FGR的当局以及司法机构都必须根据法律对滥用权力和影响力贩运进行调查和惩罚。”

参议员莉莉·泰勒斯（Lilly Tellez）庆祝 “SCJN 为 #AlejandraCuevas 和 #LauraMorán 伸张正义已晚，但终于来了”，并补充说，她将继续等待 “墨西哥伸张正义，亚历杭德罗·格茨立即被撤职”，得出的结论是 “机构是为了服务公众，而不是为了个人目的，也不是为了报复。”

照片：Andrea Murcia//Cuartoscuro

同时，分析师维罗妮卡·奥尔蒂斯（VerónicaOrtiz）指示墨西哥检察官为他离开FGR做准备，并准备辩护，以防万一他不得不面对司法。他在官方社交网络上写道：“追捕个人敌人并发明犯罪的检察官是站不住脚的。”

民主革命党（PRD）前主席耶苏斯·奥尔特加（Jesús Ortega）也参加了讨论，他说：“在墨西哥，共和国总检察长利用他的办公室进行总统的政治复仇；进行自己的报复；避免他庞大的透明度遗产；并抓住不属于他的其他人”，最后认为参议院议员应该因他最近的行为对他进行审判。

最后，共和国律师兼前参议员费利佩·卡尔德隆（FelipeCalderón）的前劳动和社会保障部长哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）进入了当下的潮流，他首先对法官的决定表示赞赏。

记者、政治家和分析师呼吁罢免亚历杭德罗·格茨·马内罗 照片：PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

但是，他保证：“自从首席部长阿图罗·扎尔迪瓦（Arturo Zaldivar）将此案提交国家最高法院以来，他们就知道，他正在向共和国总检察长格茨·马内罗（Gertz Manero）的无法代表的负责人提供个人帮助。除了在该法院伸张正义的定罪之外，家庭和社会压力更大。”

就墨西哥城总检察长办公室而言，它只是补充说，它将对墨西哥城的行动进行 “深入分析”在无理监禁妇女之前的公务员。

他们澄清说，他们尊重该决议；该机构的主要目标是寻找真相，即只有宣判的刑罚才是指控刑事责任的人；检察官办公室的自主权；以及不断自我批评在 FGJ-CDMX 工作的公务员提交的内容。

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